NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

62,03 USD +8,25% (05.05.2023, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (08.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shopify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) charttechnisch unter die Lupe.Nach den scharfen Kursverlusten von November 2021 bis Oktober 2022 und der anschließenden Bodenbildung biete sich bei der Shopify-Aktie derzeit ein äußerst interessantes Setup. So habe der Rücksetzer an die Nackenzone der vorangegangenen unteren Umkehr bei 45 USD möglicherweise für eine zweite Einstiegsgelegenheit gesorgt, denn dadurch sei die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation von Anfang des Jahres nochmals bestätigt worden. Die zuletzt rückläufigen Umsätze würden zudem den korrektiven Charakter des beschriebenen Pullbacks unterstreichen, ehe letzte Woche das Volumen mit dem jüngsten Kursanstieg wieder spürbar angezogen habe. Das rechnerische Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der im Chart eingezeichneten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation - lasse sich auf rund 20 USD taxieren, was zu einem langfristigen Kursziel von knapp 65 USD führe. Jenseits dieser Marke definiere das Hoch vom März 2022 bei 78,00 USD den nächsten markanten Widerstand. Unter Risikogesichtspunkten biete sich auf der Unterseite indes das ehemalige Jahreshoch bei 54,67 USD als Absicherung an. Entsprechend könnten Anleger hier ihren Stop-Loss platzieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie:55,95 EUR -0,62% (08.05.2023, 09:35)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:83,04 CAD +6,94% (05.05.2023, 22:00)