NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

66,71 USD +0,33% (04.09.2023, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (05.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shopify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) charttechnisch unter die Lupe.Mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation habe die Shopify-Aktie die Kursverluste des Jahres 2022 vergessen gemacht. Auf diese untere Umkehr sei bis Mitte Juli ein erster Erholungsimpuls bis gut 71 USD gefolgt - seither gönne sich der Technologietitel eine Atempause. Dabei sei vor allem das Ausmaß der Konsolidierung spannend, denn das Papier habe jüngst die massive Haltezone aus dem Aufwärtstrend seit Januar und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 52,64/51,94 USD) ausgelotet, um danach wieder nach oben zu drehen. Letzteres sorge dafür, dass die Aufwärtskurslücke von Anfang Mai im Tageschart (untere Gapkante bei 47,97 USD) offengeblieben sei. Einen weiteren wichtigen Hinweis liefere die Umsatzentwicklung: So habe das Volumen im Verlauf der Verschnaufpause abgenommen, wodurch der Konsolidierungscharakter der Bewegung bestätigt werde. Mit einem Stop-Loss auf Basis der o. g. Kernunterstützung könn´ten Anleger deshalb auf eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends setzen. Das Juli-Hoch bei 71,43 USD markiere dabei ein erstes Anlaufziel, während die Parallele zum angeführten Haussetrend sogar "Luft" bis aktuell 84,37 USD lasse, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie:60,50 EUR -0,82% (05.09.2023, 08:23)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:90,73 CAD +0,93% (04.09.2023, 22:0049)