Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

33,795 EUR +0,58% (20.07.2022, 14:44)



TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

44,23 CAD +4,71% (19.07.2022, 22:17)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

34,37 USD +5,62% (19.07.2022, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (20.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Shopify habe den gestrigen Handel mit einem Plus von knapp sechs Prozent beendet und damit zu den großen Gewinnern des Tages gezählt. Neben dem freundlichen Gesamtmarkt sei bei den Anlegern insbesondere die Meldung gut angekommen, dass der E-Commerce-Konzern eine Partnerschaft mit Googles Tochter YouTube eingegangen sei.Influencer und Unternehmen könnten auf ihrem YouTube-Channel im Rahmen eines Live-Videos bereits Produkte bewerben und verkaufen. Für den eigentlichen Kauf müssten die Kunden allerdings den Video-Dienst verlassen und in den jeweiligen Onlineshop wechseln. Das ändere sich nun.Durch die Kooperation von YouTube mit Shopify könne der Kunde künftig direkt mit einem Klick auf das Video die Produkte kaufen. Hierzu werde den Usern, die gerade ein Live-Video ansehen würden, eine Liste von Elementen (Gadgets) angezeigt, über die der Verkauf direkt abgewickelt werden könne. Dabei könnten Creator im YouTube Studio selber die Produkte verwalten, die später im Live-Video zur Auswahl stehen würden.YouTube plane die neuen Einkaufsfunktionen später auch auf seine Shorts- und Langform-Videos auszuweiten. Das neue Feature solle zunächst in den USA, Brasilien und Indien verfügbar sein und danach schrittweise auch in anderen Ländern ausgerollt werden.Risikobewusste Anleger bleiben bei Shopify an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F) bleibe ein Basisinvestment im Tech-Bereich. (Analyse vom 20.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie: