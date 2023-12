NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

76,82 USD -0,93% (07.12.2023, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (18.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Shopify sei bei den Anlegern wieder angesagt. Seit Jahresanfang liege die Aktie des Spezialisten für E-Commerce-Software exakt 123% im Plus - allein seit Ende Oktober sei der Titel um 70% gestiegen. Wer beim Börsengang am 20. Mai 2015 eingestiegen sei und die Position noch halte, habe kräftig abkassiert.Shopify sei - wie etliche Wachstumsunternehmen - wegen der steigenden Zinsen tief gefallen an der Börse. Nun drehe sich der Wind bei den Zinsen und die Anleger würden mehr ins Risiko gehen. Für Shopify spreche eine starke Stellung bei E-Commerce-Software. Laut den von Bloomberg befragten Analysten werde die Zahl der Händler, die ihre Shops mit Shopify-Software betreiben würden, 2026 auf 3,2 Mio. steigen werde - nach 2,4 Mio. 2023. Der Nettogewinn solle 2026 bei 2,4 Mrd. Dollar liegen. Obwohl die Aktie noch meilenweit vom Rekordhoch entfernt sei, sei die Kursentwicklung seit dem Börsengang fabelhaft. Wer damals 1.000 Euro investiert habe, besitze nun 45.400 Euro. Dreistellige Kurse seien auf absehbare Zeit realistisch, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:70,60 EUR +0,68% (07.12.2023, 22:26)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:103,03 CAD -0,86% (07.12.2023, 22:00)