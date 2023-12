NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (06.12.2023/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital erhöhen das Kursziel für die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) von 62 auf 75 USD.Loop habe an einem Kamingespräch mit CEO Tobi Lutke und Präsident Harvey Finkelstein sowie an formellen Präsentationen mehrerer leitender Angestellter teilgenommen und die Diskussion mit gestärktem Vertrauen in die attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten von Shopify für kleine und mittelständische Unternehmen im In- und Ausland sowie für Unternehmenshändler verlassen, so das Unternehmen in einer Research Note. Loop sei außerdem positiver gestimmt, was die Fähigkeit von Shopify betreffe, die Gewinnspanne und den freien Cashflow zu steigern.Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Shopify weiterhin mit dem Rating "hold" ein. (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:68,15 EUR -1,59% (06.12.2023, 13:56)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:101,58 CAD +3,44% (05.12.2023, 22:15)