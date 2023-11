NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

59,70 USD +22,36% (02.11.2023, 21:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von Analyst Mark Mahaney von Evercore ISI:Mark Mahaney, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) unverändert mit dem "in-line"-Rating ein.Die EPS-Ergebnisse für das dritte Quartal seien geschlagen und größtenteils erhöht worden. Der wirkliche Ausreißer bei den EPS-Ergebnissen sei die Rentabilitätswende gewesen, mit einem Non-GAAP Op Income, das fast 70% oder 110 Mio. USD höher gewesen sei als das des Marktes, dank einer schlankeren Kostenstruktur im Gefolge eines wesentlichen Personalabbaus und des Verkaufs des Logistikgeschäfts des Unternehmens. Mit einem Umsatzwachstum von 25% im Jahresvergleich und einer freien Cashflow-Marge von 16% habe Shopify laut Evercore ISI zum ersten Mal seit dem vierten Quartal 2022 wieder den "Rule of 40"-Status erreicht.Mark Mahaney, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Shopify nach wie vor mit dem Votum "in-line" ein. Das Kursziel habe der Analyst von 74 auf 80 USD erhöht. (Analyse vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:56,00 EUR -0,18% (03.11.2023, 13:19)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:82,08 CAD +21,31% (02.11.2023, 21:00)