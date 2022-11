ISIN Shopify-Aktie:

Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (14.11.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shopify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) charttechnisch unter die Lupe.Im bisherigen Jahresverlauf 2022 habe die Shopify-Aktie einen schweren Stand gehabt. Doch aktuell sende der Technologietitel gleich mehrere Lebenszeichen: Zunächst einen unterstreicht das jüngste Aufwärtsgap (32,39 USD zu 33,45 USD) die Trendwendeambitionen der Bullen. Nach einer langen Abwärtsphase würden solche Kurssprünge oftmals einen nachhaltigen Gezeitenwandel signalisieren. An dieser Stelle komme der zweite Trendwendeaspekt ins Spiel: Schließlich würden die letzten drei zyklischen Tiefpunkte eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden. Dank der jüngsten Kursgewinne sei zum Wochenende nun endlich auch die Nackenlinie der unteren Umkehr überwunden worden. Dank dieses Befreiungsschlags eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotential von rund 12 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des skizzierten Kurspotenzials würden die Hochs bei rund 41 USD bzw. rund 45 USD wichtige Etappenziele darstellen. Aber auch in Sachen objektivem Money Management liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die inverse S-K-S nicht leichtfertig zu negieren, gelte es die jüngste Aufwärtskurslücke nicht mehr zu schließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Chartanalyse. (Analyse vom 14.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link 33,465 EUR -2,21% (.2022, 08:34)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:46,22 CAD +17,13% (27.10.2022)NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:33,97 USD +17,04% (27.10.2022)