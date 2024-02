NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (13.02.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) weiterhin mit "hold" ein und erhöhen das Kursziel von 65 USD auf 90 USD.Das Securities-Data-Science-Team von Truist sei zu dem Schluss gekommen, dass Shopify in dieser Woche wahrscheinlich ein starkes viertes Quartal vorlegen werde. Das Analysehaus berufe sich auch auf das konstruktive Cyber-Week-Update des Unternehmens und die Primärforschung von Truist zu den anhaltenden Aktiengewinnen im Online- und Offline-Handel. Das Analysehaus füge hinzu, dass die Erhöhung des Kursziels auf einer höheren angenommenen Bewertung und einer anhaltenden Geschäftsdynamik beruhe.Die Analysten von Truist bewerten die Shopify-Aktie unverändert mit "hold". (Analyse vom 12.02.2024)