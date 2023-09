TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

89,89 CAD +10,69% (31.08.2023, 22:49)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

66,49 USD +10,80% (31.08.2023, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Die Analysten von Canaccord Genuity ändern ihr Anlageurteil für die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) von zuvor "hold" auf "buy".Canaccord habe Shopify nach Investorengesprächen mit Jeff Hoffmeister, CFO von Shopify, und Carrie Gillard, Leiterin der IR-Abteilung, hochgestuft, mit einem Kursziel von 70 USD nach zuvor 60 USD. Canaccord habe nach den Gesprächen das Gefühl gehabt, dass die Voraussetzungen für Shopify von hier aus "ziemlich gut" seien, und trotz der seiner Meinung nach hohen, wenn auch wohl gerechtfertigten Bewertung sei sein "Instinkt, dass Shopify ein "Kaufen" und nicht ein "Halten" sein sollte", so die Analysten.E-Commerce sei ein säkularer Wachstumsbereich und Shopify habe sich zum De-facto-Standard für SMB- und zunehmend auch für Mid-Market-/Low-Enterprise-Händler entwickelt, so die Analysten, die hinzufügen würden, dass dies für viele Jahre ein guter Markt sein sollte. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass POS und B2B in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Treibern des GMV würden, so Canaccord weiter.Die Analysten von Canaccord Genuity stufen die Aktie von Shopify von "hold" auf "buy" herauf und erhöhen das Kursziel um 10 USD auf 70 USD. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Shopify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:61,45 EUR +0,16% (01.09.2023, 09:35)