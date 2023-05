NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (09.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Bhavin Shah, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) weiterhin mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 55 USD auf 67 USD an.Das Unternehmen habe besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal mit einem sich beschleunigenden Wachstum des Bruttowarenvolumens gemeldet, was seine Fähigkeit unterstreiche, das Wachstum im E-Commerce weiterhin zu übertreffen, so der Analyst. Shah sehe den Verkauf der Logistiksparte als "bedeutendes Plus" und glaube, dass sich das Unternehmen damit auf seine Hauptstärken konzentrieren und die Probleme der Händler lösen könne. Während die mittelfristigen Annahmen für die Einnahmequoten wahrscheinlich gesenkt werden müssten, um den Verkauf zu berücksichtigen, resultiere das Geschäft in einer viel geringeren Auswirkung auf den Bruttogewinn in Dollar und einen Vorteil für den freien Cashflow über den gleichen Zeithorizont, sage Shah.Bhavin Shah, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Shopify weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:57,40 EUR -1,96% (09.05.2023, 14:07)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:86,13 CAD +3,72% (08.05.2023, 22:16)