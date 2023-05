NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

64,07 USD +3,29% (08.05.2023, 16:58)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (08.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von Oppenheimer:Ken Wong, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) weiterhin mit "outperform" ein und hebt das Kursziel von 65 USD auf 70 USD an.Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten den Erwartungen der Anleger entsprochen, die Prognosen für das zweite Quartal seien besser als erwartet gewesen. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es beabsichtige, seine Fulfillment-Assets an den Partner Flexport für eine 13%ige Beteiligung zu veräußern, und Shopify habe eine zweite Runde von Entlassungen angekündigt, die nach Schätzungen von Wong die jährlichen Betriebskosten um etwa 500 Mio. USD verbessern könnten. Angesichts der Tatsache, dass die Investoren SFN als strategische Ablenkung und Quelle für Margendruck gesehen hätten, erwarte Wong eine "weitgehend positive Reaktion" auf die Nachricht über die Veräußerung.Ken Wong, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Shopify weiterhin mit "outperform" ein. (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:58,30 EUR +3,55% (08.05.2023, 17:07)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:85,67 CAD +3,17% (08.05.2023, 16:57)