Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

35,135 EUR +1,81% (28.07.2022, 21:46)



TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

45,85 CAD +1,51% (28.07.2022, 21:35)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

35,78 USD +1,53% (28.07.2022, 21:35)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (28.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Für die Shopify-Aktionäre sei diese Woche bisher recht turbulent verlaufen. Der Konzern habe am Dienstag angekündigt, aufgrund des schwächelnden E-Commerce-Marktes zehn Prozent seiner Belegschaft zu entlassen. Am Mittwoch seien dann die eher schwach ausgefallenen Quartalszahlen gefolgt.Das kanadische Unternehmen habe diesmal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen verfehlt. Shopify habe ein Umsatzplus von 13 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar (erwartet: 1,33 Milliarden Dollar) und einen Verlust pro Aktie von drei Cent (erwartet: zwei Cent) gemeldet.Damit zeige sich eindeutig, dass Shopify nicht mehr mit den Wachstumsraten der vergangenen Jahre - in Q2 2021 habe das Umsatzplus noch 57 Prozent betragen - mithalten könne. Darüber hinaus sei der Konzern immer noch nicht profitabel, was im Umfeld steigender Zinsen einen Wettbewerbsnachteil darstelle. In diesem Kontext würden die Mitarbeiterentlassungen keine große Überraschung mehr darstellen.Positiv seien dagegen die Kooperationen mit YouTube und Twitter. Langfristig könnten solche Partnerschaften dem Unternehmen dazu helfen, zu alter Stärke beim Wachstum zurückzufinden. Zudem investiere Shopify derzeit massiv in neue Fulfillment-Lösungen, was sich mittelfristig positiv auf die Margen auswirken dürfte.Anleger die investiert sind, beachten den Stopp bei 27,00 Euro, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie: