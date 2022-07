NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (27.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen wolle jeden zehnten Mitarbeiter entlassen. Derartige Nachrichten höre kein Aktionär gerne, seien sie doch ein klarer Hinweis darauf, dass in Sachen Wachstum in Zukunft weniger zu holen sei. Kein Wunder also, dass die Shopify-Aktie auf die Meldung vom Dienstag mit einem kräftigen Minus von reagiere.Vor wenigen Wochen habe die Ankündigung einer Partnerschaft mit YouTube noch für Begeisterung bei den Shopify-Aktionären gesorgt. Diese Euphorie sei heute dahin, denn mit der Entlassung von rund 1.000 Mitarbeitern gestehe sich die Geschäftsführung auch ein, dass die Wachstumsaussichten nicht so rosig seien wie einst erwartet. Das werde von Anleger im aktuellen Marktumfeld zu Recht abgestraft. Anleger sollten an der Seitenlinie abwarten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2022)