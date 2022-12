NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

43,40 USD +6,16% (01.12.2022, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (02.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Shopify: Fortsetzungssignal der Rally - ChartanalyseDie Shopify-Aktie (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) notierte am 19. November 2021 im Hoch bei 176,29 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zu einer massiven Abwärtsbewegung gekommen, welche die Aktie im Tief auf 23,63 USD geführt habe. Seit diesem Tief befinde sich der Wert in einem Aufwärtstrendkanal. Dabei sei es gestern zu einem Ausbruch mit einer langen weißen Kerze über den wichtigen Widerstandsbereich um 41,37 USD gekommen.Dieser Ausbruch könne als Fortsetzungssignal für die Rally der letzten Wochen angesehen werden. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung 48,95-50,92 USD klettern. Später wären sogar Kursgewinne bis 72,42 USD oder sogar 81,81 USD möglich. Ein Rückfall unter 41,37 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen, aber erst mit einem Rückfall unter 36,31 USD käme es zu einem Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 23,63 USD hindeuten würde. (Analyse vom 02.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:41,03 EUR -0,50% (02.12.2022, 08:55)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:58,29 CAD+17,13% (01.12.2022, 22:00)