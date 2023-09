NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

64,31 USD -2,29% (07.09.2023, 16:28)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (07.09.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Shopify-Aktie sei zuletzt von 30 auf 70 USD nach oben gegangen. Die Anleger könnten sich dabei fragen, ob es hier noch Luft nach oben sei. Der langfristige Chart zeige, dass die Aktie in der Spitze sogar auf etwa 170/180 USD notiert habe. Die Shopify-Aktie hat also durchaus noch Luft nach oben, obwohl sie ihre Spitzenkurse nicht kurzfristig erreichen dürfte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.09.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:59,85 EUR -2,52% (07.09.2023, 16:32)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:87,73 CAD -2,32% (07.09.2023, 16:35)