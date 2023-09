Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

61,35 EUR 0,00% (01.09.2023, 09:22)



TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

89,89 CAD +10,69% (31.08.2023, 22:49)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

66,49 USD +10,80% (31.08.2023, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Die Shopify-Aktie habe am Donnerstag einen deutlichen Kurssprung verbuchen können. Fast elf Prozent sei es am Ende nach oben auf 66,49 Dollar gegangen. Es habe die Nachricht beflügelt, dass Kunden des kanadischen E-Commerce-Lösungsanbieters bald Amazons Logistiknetzwerk nutzen können sollten. Zudem hätten die Analysten von Canaccord Genuity mit einer Heraufstufung der Shopify-Aktie von "Hold" auf "Buy" reagiert.Es gehe dabei um eine App-Integration zwischen der E-Commerce-Plattform Shopify und Amazon. Händler auf sollten zukünftig ihren Kunden das begehrte "Buy with Prime" anbieten können. Der Service von Amazon ermögliche Prime-Kunden schnelle und kostenfreie Lieferungen sowie auch die unkomplizierte Abwicklung von Rücksendungen über das hochentwickelte Logistiknetzwerk von Amazon. Wie es heiße, solle die App Ende September für alle Shopify-Händler in den USA verfügbar sein, die sich für die Nutzung der Logistikdienste von Amazon entscheiden würden.Im Rahmen der Vereinbarung werde "Buy with Prime" über den Checkout-Service von Shopify zugänglich sein. Transaktionen würden über Shopify Payments abgewickelt.Auch die Amazon-Aktie habe am Donnerstag deutlich zulegen können. Der Titel sei mit einem Plus von gut zwei Prozent auf 138,01 Dollar aus dem Handel gegangen. Amazon habe "Buy with Prime" im April 2022 präsentiert. Analysten hätten sich zuversichtlich gezeigt, dass sich das Programm im Laufe der Zeit zu einem großen Geschäft entwickeln und dem Unternehmen möglicherweise einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar bescheren könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie: