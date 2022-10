Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

33,465 EUR -2,21% (28.10.2022, 08:34)



TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

46,22 CAD +17,13% (27.10.2022)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

33,97 USD +17,04% (27.10.2022)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Meta-Schock sitze bei vielen Tech-Aktien am Donnerstag tief. Doch es gebe auch gute Nachrichten aus der Branche. So habe der E-Commerce-Konzern Shopify mit seinen Zahlen überzeugt und deutlich weniger Verlust gemacht als befürchtet. Die Aktie springe an der Wall Street um rund 20 Prozent nach oben.Im dritten Quartal habe Shopify den Umsatz zum Vorjahr um 22 Prozent auf 1,37 Milliarden Dollar gesteigert, erwartet worden seien 1,33 Milliarden. Wichtig aber vor allem: Es habe lediglich ein bereinigter Verlust von zwei Cent je Aktie zu Buche gestanden - Analysten hätten mit sieben Cent gerechnet.Um elf Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar gestiegen sei auch das Bruttowarenvolumen - das sei der Gesamtwert der über die Plattform verkauften Waren. Shopify habe 2022 zuletzt noch als Übergangsjahr bezeichnet, in dem der E-Commerce wieder auf den Vor-Covid-Aufwärtstrend zurücksetze. Nun habe President Harley Finkelstein bei CNBC aber von einer "großartigen Reopening-Story" gesprochen."Wir nehmen den traditionellen, physischen Handelsplattformen viel Marktanteil weg und sie kommen auch zu uns", so Finkelstein weiter. "Daher denke ich, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, der Welt, den Investoren und jedem zu erklären, dass Shopify die Zukunft des Handels ist."Ein übereilter Einstieg drängt sich nach dem Kurssprung nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie: