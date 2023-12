NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (06.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen das Kursziel für die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) von 75 auf 85 USD.Nach der Teilnahme am Analystentag von Shopify in New York sei BofA positiver gestimmt, was die Position von Shopfy als erfolgreiche Plattform für den E-Commerce angehe, so die Analysten gegenüber den Investoren. Während das Unternehmen sein Kursziel für eine mehrfache Expansion innerhalb der Gruppe und mehr Vertrauen in eine langfristige Margenexpansion angehoben habe, behalte es eine neutrale Bewertung für die Aktien bei und erwarte Fortschritte bei der GMV-Monetarisierung mit Angeboten mit höheren Margen.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Aktie von Shopify weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:68,15 EUR -1,59% (06.12.2023, 13:56)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:101,58 CAD +3,44% (05.12.2023, 22:15)