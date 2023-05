Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

55,75 EUR -0,98% (08.05.2023, 12:58)



TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

83,04 CAD +6,94% (05.05.2023)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

62,03 USD +8,25% (05.05.2023)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (08.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Besser als erwartete Q1-Zahlen hätten die Shopify-Aktie vergangenen Donnerstag über 23 Prozent nach oben katapultiert. Am Freitag sei die Rally dann fortgesetzt worden - und das E-Commerce-Papier habe weitere acht Prozent zugelegt. Doch damit nicht genug, denn gehe es nach den bullishen Analysten, habe die Aktie noch mehr Potenzial.Besser als erwartete Umsätze und Gewinne seien vergangenen Donnerstag nicht die einzigen Faktoren gewesen, welche die Shopify-Aktie angetrieben hätten. Die Anleger hätten auch begeistert auf den Verkauf der Logistiksparte Deliverr sowie die Ankündigung von Stellenstreichungen reagiert, denn das stütze die Margen und dürfte ab sofort zu positiven Free-Cashflows führen.KeyBanc-Analyst Josh Beck habe daher seine EBIT-Schätzungen massiv erhöht. Für 2023 erwarte der Experte nun 305 Millionen Dollar, nachdem er zuvor einen operativen Verlust von 70 Millionen Dollar auf dem Zettel gehabt habe. Auch für das Geschäftsjahr 2024 habe die KeyBanc ihre Schätzungen nach oben geschraubt - auf 450 Millionen Dollar von zuvor -79 Millionen Dollar.Abseits des neuen Fokus auf die Profitabilität sei der Analyst der Ansicht, dass Shopify mit seiner cloudbasierten Plattform gut positioniert sei, um weiterhin deutlich vom Mobile-Commerce-Trend zu profitieren, da Shopify über eine beeindruckende Innovationsgeschwindigkeit und ein dynamisches Partner-Ökosystem verfüge. Das Kursziel habe der KeyBanc-Experte entsprechend von 55 auf 65 Dollar erhöht."Der Aktionär" schließt sich den Bullen an und sieht bei der Shopify-Aktie ebenfalls weiteres Aufwärtspotenzial, so Benedikt Kaufmann. Das Kursziel liege dabei unverändert bei 65 Euro, der Stopp sollte dagegen etwas nachgezogen werden auf das Ausbruchs-Niveau bei 42 Euro. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie: