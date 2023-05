NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (04.05.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Shopify-Aktie gehe ab wie Schmidts Katze. Der Gewinn je Aktie habe im letzten Quartal 1 Cent betragen - 5 Cent mehr als von Analysten erwartet. Das Wachstum sei kräftig zurück. 1,5 Mrd. USD beim Umsatz entspreche einem Zuwachs von etwas über 20%. Der Knackpunkt sei aber die Tatsache, dass sich Shopify von der Logistiksparte verabschieden wolle und sie an Flexport verkaufe. Man wolle sich auf Software für E-Commerce-Plattform konzentrieren. Mit Flexport bekomme man nicht nur einen hervorragenden Partner, sondern auch 13% der Anteile an dem Unternehmen. Wenn die Shopify-Aktie um etwa 17/18% steigen könnte, könnte sie über das Hoch aus dem Januar springen, was ein Kaufsignal bedeuten würde, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.