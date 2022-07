NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

33,20 USD -2,44% (06.07.2022, 17:41)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (06.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internetkonzerns Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi sei sich sicher, dass es Shopify in ein paar Jahren weiterhin geben werde. Die Aktie hänge nun ein einer Spanne zwischen 30 und 39 USD. Das Unternehmen habe eine Sache richtig erkannt: Wenn man für seine Kunden wichtig werden wolle, dann brauche man eine eigene Lieferlogistik. Bisher habe man sich auf Drittanbieter verlassen. Jetzt habe man angefangen, in diesem Bereich zu investieren, was bisher teuer sei, aber wenn es funktioniere, könne es erfolgsversprechend sein. Die Shopify-Aktie ist für die Zukunft gar nicht so schlecht aufgestellt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.07.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:32,62 EUR -1,55% (06.07.2022, 17:58)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:43,49 CAD -1,96% (06.07.2022, 17:44)