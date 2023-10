NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

46,40 USD -0,62% (27.10.2023, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (30.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shopify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) charttechnisch unter die Lupe.Ende September habe die Shopify-Aktie den seit Jahresbeginn bestehenden Aufwärtstrend (akt. bei 59,67 USD) preisgeben müssen. In der Folge sei der Technologietitel zunächst seitwärts gependelt, ehe vergangene Woche neue Abwärtsdynamik aufgekommen sei. Zuvor sei es zu einer idealtypischen Bestätigung des angeführten Trendbruchs gekommen. Gleichzeitig sei nun die 38-Wochen-Linie (akt. bei 54,89 USD) deutlich unterschritten. Zusammen mit dem neuen Verlaufstief (45,81 USD) seien das zwei wesentliche Belastungsfaktoren. Noch schwerer wiege aus charttechnischer Sicht, dass aufgrund des Unterschreitens der Tiefpunkte bei rund 51 USD die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als klassisches Doppeltop interpretiert werden müsse. Rein rechnerisch halte die obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von knapp 20 USD bereit. Damit bestehe das Risiko, dass die Aktie auch die horizontale Haltezone zwischen 45 USD und 40 USD preisgeben müsse. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit zur Vorsicht mahnen. So sei der MACD "short" positioniert, während im Verlauf der Relativen Stärke ebenfalls eine Topbildung vorliege.Um den größten Druck von der Aktie zu nehmen, müssten indes die oben genannten Tiefs bei 51 USD möglichst schnell zurückerobert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:44,72 EUR +1,87% (30.10.2023, 09:22)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:64,35 CAD -0,28% (27.10.2023, 22:15)