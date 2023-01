NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

50,08 USD +3,62% (27.01.2023, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (30.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von Analyst Darren Aftahi von Roth Capital:Darren Aftahi, Analyst vom Investmenthaus Roth Capital, stuft die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) von "neutral" auf "buy" herauf.Harte COVID-Vergleiche lägen nun hinter dem Unternehmen und Shopify könnte ein Umsatzwachstum von bis zu 20% im Jahr 2023 verzeichnen. Das Unternehmen führe neue Preisstufen ein und erhöhe die monatlichen Abonnementkosten um etwa 33%, während die jährlichen Kosten beibehalten würden, was die Umsatztransparenz verbessere, so Roth in einer Research-Note an die Investoren. Der Roth-Aanalyst sei der Ansicht, dass die Aktien mit einem Premium-Multiple im Vergleich zu den Wachstumsunternehmen gehandelt werden sollten.Darren Aftahi, Analyst von Roth Capital, stuft die Aktie von Shopify von "neutral" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 38 auf 56 USD. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:45,645 EUR -0,97% (30.01.2023, 13:02)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:66,66 CAD +3,48% (27.01.2023, 20:22)