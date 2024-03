Tradegate-Aktienkurs Shockwave Medical-Aktie:

Kurzprofil Shockwave Medical Inc.:



Shockwave Medical Inc. (ISIN: US82489T1043, WKN: A2PEF3, Ticker-Symbol: 36M, NASDAQ-Symbol: SWAV) ist ein Unternehmen für medizinische Geräte mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. Shockwave Medical konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die die Art und Weise der Behandlung von verkalkten Herz-Kreislauf-Erkrankungen verändern sollen. (26.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shockwave Medical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shockwave Medical Inc. (ISIN: US82489T1043, WKN: A2PEF3, Ticker-Symbol: 36M, NASDAQ-Symbol: SWAV) unter die Lupe.Johnson & Johnson scheine weiter Ausschau nach attraktiven Übernahmezielen zu halten. Laut dem "Wall Street Journal" (WSJ) lote der breit aufgestellte Konsumgüter- und Pharma-Riese die Übernahme des Medizintechnik-Konzerns Shockwave Medical aus. Es würden sich nicht zum ersten Mal Gerüchte um die Gesellschaft halten.Der Deal könne möglicherweise in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, heiße es im WSJ-Artikel unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Während die Aktie von Johnson & Johnson die im Tagesverlauf angefallenen Gewinne zwischenzeitlich nach dem Aufkommen der Gerüchte abgeben müsse, drehe die Aktie von Shockwave Medical auf und markiert neue Hochs. Zur Stunde gewinne das Papier gut 10%.Shockwave Medical fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die u.a. verkalkte Herz-Kreislauf-Erkrankungen adressieren würden. Dazu würden bestimmte Katheter gehören. Dass erneut Übernahmegerüchte um Shockwave Medical aufkämen, verwundere nicht. Im April 2023 habe bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Boston Scientific einen Kauf des Medizintechnik-Spezialisten erwäge. Auch Medtronic sei als potenzieller Aufkäufer gehandelt worden.