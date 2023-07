Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Shelly Group-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Shelly Group-Aktie:

14,70 EUR +2,44% (20.07.2023, 13:46)



ISIN Shelly Group-Aktie:

BG1100003166



WKN Shelly Group-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Shelly Group-Aktie:

A4L



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben. (20.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Die Shelly Group habe vergangene Woche vorläufige Zahlen bezüglich der Gruppenumsätze in den ersten sechs Monaten veröffentlicht, nach denen erwartungsgemäß an das erfolgreiche erste Quartal habe angeknüpft werden können. Nachdem das Unternehmen zuletzt die Umbenennung von der Allterco JSCo in die Shelly Group AD vollzogen habe, verdeutliche sich nun erneut auch auf operativer Ebene die herausragende Bedeutung der Marke Shelly.Gemäß den veröffentlichten vorläufigen Konzernumsatzzahlen liege das H1 mit 54,8 Mio. BGN bzw. 28,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr (H1/2022: 35,8 Mio. BGN bzw. 18,3 Mio. Euro; +53,3% yoy). Dies impliziere zwar ein geringeres Wachstum in Q2 von rund 46% yoy auf 27,2 Mio. BGN bzw. 13,9 Mio. Euro, wobei die Vorjahresbasis spürbar höher gewesen sei als bei dem ohnehin starken Jahresauftaktquartal (Q1/22: 17,2 Mio. BGN bzw. 8,8 Mio. Euro vs. Q2/22: 18,6 Mio. BGN bzw. 9,5 Mio. Euro). Während die Gruppe mit dem jüngsten Newsflow hinsichtlich der Umbenennung in die Shelly Group die hohe Bedeutung der Marke Shelly bereits deutlich gemacht habe, schlage sich diese erneut in der Aufteilung der Erlöse in H1 nieder. So würden die Umsätze mit dem Verkauf von IoT-sowie Smart Home-Geräten der Marke Shelly um voraussichtlich 53,9% yoy zunehmen und stünden demnach im ersten Halbjahr für rund 52,4 Mio. BGN bzw. 26,8 Mio. Euro, wohingegen sowohl der relative als auch der absolute Top Line-Beitrag der MyKi-Produkte im Jahresvergleich um 27,1% auf 1,2 Mio. BGN bzw. 0,6 Mio. Euro bzw. rund 2% rückläufig gewesen sei.Vor dem Hintergrund des von Scharwächter antizipierten Gesamtjahreswachstums von etwa 51% stimme ihn der Verlauf der ersten sechs Monate äußerst zuversichtlich. Wie bereits in den Vorjahren komme insbesondere dem vierten Quartal, das sich durch die volumenstarke Black Week und das wichtige Weihnachtsgeschäft auszeichne, eine zentrale Bedeutung zu. Daher halte Scharwächter vorerst an seinen Prognosen für das laufende Jahr fest.Neben den zuletzt vermeldeten Fortschritten wie der Umbenennung, dem Ausbau der Managementstruktur sowie der sukzessiven Öffnung ggü. den westlichen Kapitalmärkten sei es der Gruppe gelungen, insbesondere auf operativer Ebene weitere Erfolge zu realisieren. Somit dürfte Shelly nach Erachten des Analysten die attraktive und kürzlich konkretisierte Mittelfrist-Guidance erreichen oder sogar übertreffen.Vor dem Hintergrund der bisher starken Entwicklung in 2023 bekräftigt Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die Shelly Group-Aktie bei einem unveränderten Kursziel i.H.v. 52,00 BGN. (Analyse vom 20.07.2023)