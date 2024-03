ISIN Shelly Group-Aktie:

BG1100003166



WKN Shelly Group-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Shelly Group-Aktie:

A4L



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben (Umsatzanteil: < 5%).



Die Smart Home-Produkte werden unter der Marke "Shelly" vertrieben. Zum Portfolio gehören neben Plug-and-Play-Lösungen sowie Sensoren vor allem Relais, die versteckt hinter der Steckdose oder dem Schalter installiert werden und direkt über eine WiFi-Verbindung oder Bluetooth anzusteuern sind. Damit unterscheidet sich die Shelly Group maßgeblich von vielen anderen Anbietern (u.a. Philips Hue, Tado oder Fibaro), die oftmals nur innerhalb des eigenen Ökosystems über einen Hub/Bridge gesteuert werden können.



Zudem lassen sich die Produkte mit anderen Smart Home-Anwendungen kombinieren und liegen mit einem Startpreis von weniger als 20 Euro im Preiseinstiegsbereich. Neben den Smart Home-Produkten gehören auch speziell für Kinder konzipierte Smartwatches sowie Tracking-Geräte für u.a. Gepäck, Haustiere oder Gesundheitsdaten zum Produktportfolio. (01.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L).Die vorgelegten Finanzkennzahlen würden mit dem Übertreffen sämtlicher Guidance-Korridore eine starke Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr illustrieren. Die kommunizierte Prognose für 2024 in Verbindung mit der bestätigten Mittelfrist Guidance würden eine anhaltend hochprofitable Wachstumsstory in Aussicht stellen. Dem Unternehmen sei es nach Erachten des Analysten zudem eindrucksvoll gelungen, die Organisation trotz des signifikanten Volumenzuwachs konsequent zu professionalisieren. So befinde sich u.a. die SAP-Umstellung in den Endzügen und dürfte zeitnah erfolgreich abgeschlossen werden. Hinsichtlich des angestrebten XETRA-Listings habe Shelly nach eigenen Aussagen bereits die mündliche Zusage erhalten, weshalb der Analyst noch in der ersten Jahreshälfte von weiterem positiven Newsflow ausgehe.Mit Anpassung sowie Fortschreibung des DCF-Modells bekräftigt Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die Shelly Group-Aktie mit einem angehobenen Kursziel von 77,00 BGN (Bulgarischer Lew) (zuvor: 62,00 BGN). (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Shelly Group-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Shelly Group-Aktie:29,00 EUR -2,68% (01.03.2024,11:09)