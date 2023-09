Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben (Umsatzanteil: < 5%).



Die Smart Home-Produkte werden unter der Marke "Shelly" vertrieben. Zum Portfolio gehören neben Plug-and-Play-Lösungen sowie Sensoren vor allem Relais, die versteckt hinter der Steckdose oder dem Schalter installiert werden und direkt über eine WiFi-Verbindung oder Bluetooth anzusteuern sind. Damit unterscheidet sich die Shelly Group maßgeblich von vielen anderen Anbietern (u.a. Philips Hue, Tado oder Fibaro), die oftmals nur innerhalb des eigenen Ökosystems über einen Hub/Bridge gesteuert werden können.



Zudem lassen sich die Produkte mit anderen Smart Home-Anwendungen kombinieren und liegen mit einem Startpreis von weniger als 20 Euro im Preiseinstiegsbereich. Neben den Smart Home-Produkten gehören auch speziell für Kinder konzipierte Smartwatches sowie Tracking-Geräte für u.a. Gepäck, Haustiere oder Gesundheitsdaten zum Produktportfolio. (25.09.2023/ac/a/a)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L).Die Shelly Group habe heute in einer Unternehmensmeldung eine weitreichende Kooperation mit Vodafone bekannt gegeben. Konkret statte der Smart Home-Anbieter die von der Vodafone-Tochter betriebenen Sendemasten in Afrika mit den Shelly Pro 3EM-Geräten aus, die den Stromverbrauch in Echtzeit messen sollten. Obwohl Shelly bereits über weitere namhafte B2B-Kunden verfüge, dürfte die vermeldete Partnerschaft mit Vodafone der bislang größte Einzelauftrag des Unternehmens sein.Zudem unterstreiche die projektbezogene Zusammenarbeit die herausragende Qualität, verleihe Konfidenz bezüglich des aussichtsreichen Ausbaus des B2B-Professional-Geschäfts und verdeutliche die Potenziale mit Großkunden, die der Analyst insbesondere im anlaufenden Komponentengeschäft (OEM) von Shelly sehe.Die Rahmenvereinbarung mit der Vodafone Procurement Company (VPC), die den weltweiten Einkauf der gesamten Gruppe verantworte, sehe zunächst die Ausstattung der vorhandenen Vodafone-Standorte in Afrika vor. Diese umfasse 20 Länder, in denen die Tochtergesellschaft Vodacom direkt tätig sei, sowie weitere 40 Partnernetzwerke des Unternehmens auf dem Kontinent. Mit Shelly Pro 3EM werde Vodacom in der Lage sein, den Energieverbrauch an ihren Standorten in Echtzeit auf einer zentralen Plattform zu messen und zu überwachen. Durch den Einkauf über die zentrale Beschaffungsdatenbank von VPC seien die Aktivitäten in Afrika laut Meldung allerdings nur als erster Schritt auf dem Weg zu einem möglichen globalen Rollout anzusehen.Obwohl in der Meldung keine Details zum finanziellen Umfang der Kooperation genannt worden seien, dürfte diese erste Vereinbarung nach überschlägigen Berechnungen des Analysten bereits ein spürbares Volumen aufweisen. So dürften derzeit auf dem afrikanischen Kontinent rund 200.000 Sendemasten in Betrieb sein. Mit einem geschätzten Marktanteil bei Vodacom von rund 20 bis 25% (MONe) über dem gesamten Kontinent - in einigen Einzelmärkten wie beispielsweise Südafrika über 50% Marktanteil - und einem geschätztem Absatzpreis von ca. 100 Euro pro Einheit, dürfte das Volumen dieser Vereinbarung bei insgesamt 4-5 Mio. Euro liegen, welches sich allerdings erst im Zeitverlauf materialisieren sollte.Wenngleich der Auftrag nach Berechnung des Analysten bereits eine durchaus spürbare Größenordnung aufweisen dürfte, sei die Signalwirkung noch bedeutender und illustriere die hohe Attraktivität von Shelly als Partner für B2B-Großkunden.Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 58,00 BGN für die Shelly Group-Aktie. (Analyse vom 25.09.2023)