Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung für die Shelly Group-Aktie und das unveränderte Kursziel von 52,00 BGN. (Analyse vom 08.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Shelly Group-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Shelly Group-Aktie:

18,35 EUR +0,27% (08.08.2023, 17:17)



ISIN Shelly Group-Aktie:

BG1100003166



WKN Shelly Group-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Shelly Group-Aktie:

A4L



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben (Umsatzanteil: < 5%).



Die Smart Home-Produkte werden unter der Marke "Shelly" vertrieben. Zum Portfolio gehören neben Plug-and-Play-Lösungen sowie Sensoren vor allem Relais, die versteckt hinter der Steckdose oder dem Schalter installiert werden und direkt über eine WiFi-Verbindung oder Bluetooth anzusteuern sind. Damit unterscheidet sich die Shelly Group maßgeblich von vielen anderen Anbietern (u.a. Philips Hue, Tado oder Fibaro), die oftmals nur innerhalb des eigenen Ökosystems über einen Hub/Bridge gesteuert werden können. Zudem lassen sich die Produkte mit anderen Smart Home-Anwendungen kombinieren und liegen mit einem Startpreis von weniger als 20 Euro im Preiseinstiegsbereich. Neben den Smart Home-Produkten gehören auch speziell für Kinder konzipierte Smartwatches sowie Tracking-Geräte für u.a. Gepäck, Haustiere oder Gesundheitsdaten zum Produktportfolio. (08.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) weiterhin zu kaufen.Wir hatten die Möglichkeit, die Shelly Group AD zusammen mit einigen Investoren in Sofia zu besuchen und uns gemeinsam über die bisherige sowie künftige Entwicklung des Unternehmens auszutauschen, so der Analyst der Montega AG. Zuletzt hätten gemäß der vorläufigen H1-Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von 54,8 Mio. BGN bzw. 28,0 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einem Wachstum von 53,3% yoy entspreche, das weiterhin deutlich über dem Gesamtmarkt liege und nach Erachten des Analysten auf ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren zurückzuführen sei.Eindrucksvolle Kombination an Wettbewerbsvorteilen: Die Basis für den Erfolg bilde nach Erachten des Analysten das technologisch exzellente Produkt, das aufgrund der offenen Systemarchitektur ein äußerst flexibles Einsatzspektrum biete. Hinzu komme das attraktive Preisniveau der Endprodukte, dass ca. 50% unter den direkten Wettbewerbern wie Fibaro oder Plejd liege, sowie die Tatsache, dass Shelly im Gegensatz zu vielen anderen Smart Home-Systemen keinen Hub benötige, was die initialen Hürden für ein Investment nochmals senke. Diese Features seien nicht zufällig entstanden, sondern bewusst konzipiert worden und würden auf den Erfahrungen sowie Marktbeobachtungen des Gründers basieren, der damals in seinem eigenen Haus ein Smart Home-System habe installieren wollen und diese Defizite bei den erhältlichen Systemen erkannt habe. Dies sei vor genau fünf Jahren die Geburtsstunde des ersten Shelly gewesen.Die enorme technische Leidenschaft und der Drang zur Innovation in Kombination mit der konsequenten Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse sei nach Erachten des Analysten tief in der DNA der Gruppe verwurzelt und werde vom Gründer und Co-CEO Dimitar Dimitrov vorgelebt. So verbringe er mehrere Stunden pro Tag in den einschlägigen Shelly-Communities (u.a. Facebook Support Group), um direkt mit den Kunden für Problemlösungen und technische Inspirationen im Austausch zu stehen.Neue Marktperspektiven hochattraktiv - kontinuierliches Streben nach Innovation: Die genaue Marktbeobachtung und der konsequente Wille zur Innovation habe auch zu der Entscheidung geführt, die eigene Plattform für OEM-Hersteller zu öffnen. Durch den eigenen Chip, der im vierten Quartal in die ersten Shelly-Produkte implementiert werden dürfte, in Kombination mit dem Shelly-OS (Betriebssystem) würden OEMs wie Hausgerätehersteller die Möglichkeit haben, die Shelly-Plattform in ihre Geräte zu integrieren. Dabei werde das Shelly-System technologisch flexibler und fortschrittlicher sein als die bisher am Markt erhältlichen Lösungen, ohne an preislicher Attraktivität zu verlieren. Aktuell habe das Unternehmen bereits erste Partner für Pilotprojekte gewonnen, die im Jahresverlauf in die Testphase gehen sollten. Aufgrund des bereits vorhandenen Marktvolumens sowie der üblichen Losgrößen habe dieses Geschäft nach Erachten des Analysten das Potenzial, recht schnell einen substanziellen Stellenwert in der Gruppe einzunehmen.Das Unternehmen rechne nach einer Anlaufentwicklung in diesem Jahr mit deutlich sichtbaren Umsatz- und Ergebnisbeiträgen ab 2024, die wiederum im Jahr darauf in wesentliche Größenordnungen übergehen sollten. Der Analyst berücksichtige die zusätzlichen Erlösströme modellseitig, sobald das Unternehmen erste Meldungen über den Verlauf der Premium-Nutzerzahlen verkünde. Nichtsdestotrotz bewerte der Analyst den Schritt aus Ergebnisgesichtspunkten als höchst attraktiv und sei davon überzeugt, dass die Premium-Version in der großen Community auf Anklang stoßen werde, was sich in der Conversion aus Basis- zu Premium-Mitgliedschaften zeigen sollte.Der Unternehmensbesuch habe wiederholt die Attraktivität des Investment Cases unterstrichen. Die Shelly Group blicke auf einen starken Track Record zurück, sei nach Erachten des Analysten attraktiv positioniert, um den Wachstumskurs im bestehenden Geschäft fortzuschreiben sowie durch weitere Marktperspektiven zusätzlich an Geschwindigkeit zu gewinnen. Vor dem Hintergrund eines EBIT-Margenniveaus von nachhaltig deutlich über 20% in Verbindung mit einem EV/Umsatz-Multiple für 2023e von 4,3x, bzw. 3,0 für 2024e erachte der Analyst die Aktie trotz der bereits zurückliegenden starken Kursentwicklung (Outperformance ggü. CDAX größer als 50%) als günstig bewertet.