Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem angehobenen Kursziel in Höhe von 58,00 BGN (zuvor: 52,00 BGN). (Analyse vom 07.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Shelly Group-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Shelly Group-Aktie:

23,10 EUR +5,00% (07.09.2023, 14:30)



ISIN Shelly Group-Aktie:

BG1100003166



WKN Shelly Group-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Shelly Group-Aktie:

A4L



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben (Umsatzanteil: < 5%).



Die Smart Home-Produkte werden unter der Marke "Shelly" vertrieben. Zum Portfolio gehören neben Plug-and-Play-Lösungen sowie Sensoren vor allem Relais, die versteckt hinter der Steckdose oder dem Schalter installiert werden und direkt über eine WiFi-Verbindung oder Bluetooth anzusteuern sind. Damit unterscheidet sich die Shelly Group maßgeblich von vielen anderen Anbietern (u.a. Philips Hue, Tado oder Fibaro), die oftmals nur innerhalb des eigenen Ökosystems über einen Hub/Bridge gesteuert werden können.



Zudem lassen sich die Produkte mit anderen Smart Home-Anwendungen kombinieren und liegen mit einem Startpreis von weniger als 20 Euro im Preiseinstiegsbereich. Neben den Smart Home-Produkten gehören auch speziell für Kinder konzipierte Smartwatches sowie Tracking-Geräte für u.a. Gepäck, Haustiere oder Gesundheitsdaten zum Produktportfolio. (07.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L).Die Shelly Group habe sich auf der fünftägigen IFA in Berlin präsentiert und sei auf sichtbar großes Interesse gestoßen. Während die Messestände der Smart Home-Anbieter im Allgemeinen gut besucht gewesen seien, habe sich besonderer Andrang bei Shelly gezeigt. So scheine der Anbieter nicht nur am Kapitalmarkt, sondern insbesondere auch aus Kundensicht zu überzeugen. Im Folgenden die Key Takeaways aus den Gesprächen mit dem Unternehmen sowie Vertretern weiterer Anbieter:Einig seien sich die Hersteller gewesen, mit denen der Analyst habe sprechen können, dass die Etablierung eines übergeordneten Standards durch die Matter-Institution mit dem Ziel der höchstmöglichen Interoperabilität zwischen den Lösungen verschiedener Anbieter noch einige Zeit andauern werde. Zumal sich der tatsächliche Kundennutzen ohnehin beschränken dürfte, da sich die zahlreichen Smart Home-Enthusiasten Ökosysteme mit den bereits verfügbaren Standards errichtet hätten. Nichtsdestotrotz würden die Teams rund um Dimitar Dimitrov an einer Lösung arbeiten, die Matter-Protokolle ergänzend zu den bisherigen Formaten einzubinden, was mit der neuen Chip-Generation noch dieses Jahr erfolge.Gegenüber spezialisierten Anbietern sehe der Analyst bei Shelly den eindeutigen Vorteil, mit den angebotenen Technologien sowohl den DIY-Markt (insbesondere WiFi sowie Bluetooth) als auch durch die Akquisition von Qubino z-Wave-Kunden zu adressieren. Letztere gehöre insbesondere auf dem für Shelly attraktiven, jedoch bisher unterrepräsentierten, nordamerikanischen Markt zu den weit verbreiteten Protokollarten und könnte bei einer weiteren Expansion des US-Geschäftes helfen.Die aus dieser Ausrichtung resultierende starke Wettbewerbspositionierung sei ebenso in den Gesprächen mit Konkurrenten wie Homematic sowie z-Wave-basierten Anbietern wie FIBARO und Aeotec deutlich geworden. Durch die preisgünstigeren WiFi- und Bluetooth-Produkte wirke sich das derzeit preissensitive Konsumentenumfeld tendenziell nachfragefördernd aus - wie das Unternehmen hierzu oftmals anführe: "Krisenzeiten sind Shelly-Zeiten".Herr Dimitrov treibe vorwiegend das Frontend (App und Web) voran und verantworte derzeit die Entwicklung des proprietären Betriebssystems (OS), was in Kombination mit dem neuen Shelly-Chip die Grundlage für das Modulgeschäft bilde, das voraussichtlich zum Ende des Jahres mit ausgewählten OEM-Kooperationspartnern in eine erste Pilotierungsphase übergehen werde.Zusätzlich sei erstmals eine Social Media Managerin eingestellt worden, um auch in diesem Bereich Standardprozesse zu etablieren (u.a. Influencer Marketing bei Produkteinführungen) und somit das Tracking und Nachhalten zu professionalisieren. Außerdem bereite Shelly den gruppenweiten SAP-Roll-out vor, für den der Go-Live nach einer zweimonatigen KoEx-Phase zum 1. Januar 2024 vorgesehen sei. Um bei der Vielzahl an attraktiven Wachstumsfeldern und daraus resultierenden Projekten eine konsequente Fokussierung gewährleisten zu können, würden fortan nur diejenigen Vorhaben realisiert, die nachvollziehbar auf die kurz- bis mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisziele einzahlen würden.Mit einer YTD-Kursentwicklung von +125,5% habe Shelly bereits einen herausragenden Weg am Aktienmarkt genommen. Nichtsdestotrotz sehe der Analyst die attraktive Positionierung und insbesondere die an Visibilität gewinnenden Wachstumsfelder im aktuellen Kursniveau nach wie vor nicht ausreichend reflektiert. Besonders beeindrucke ihn die Kombination aus dem starken Track Record und der Fortsetzung dessen in den kommenden Jahren (Top Line CAGR 2022-26: 44,8%) bei einem nachhaltig hohen Profitabilitätsniveau (EBIT-Marge über 20%) trotz des zeitgleich verfolgten kosten- und ressourcenintensiven Strukturaufbaus.Vor diesem Hintergrund und angesichts des überzeugenden Eindrucks von der IFA erachte der Analyst Shelly für aussichtsreich aufgestellt, um von der Dynamik des Marktes, der sich auf absehbare Zeit zu einem Massenmarkt entwickeln werde, überdurchschnittlich zu profitieren.