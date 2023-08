Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben (Umsatzanteil: < 5%).



Die Smart Home-Produkte werden unter der Marke "Shelly" vertrieben. Zum Portfolio gehören neben Plug-and-Play-Lösungen sowie Sensoren vor allem Relais, die versteckt hinter der Steckdose oder dem Schalter installiert werden und direkt über eine WiFi-Verbindung oder Bluetooth anzusteuern sind. Damit unterscheidet sich die Shelly Group maßgeblich von vielen anderen Anbietern (u.a. Philips Hue, Tado oder Fibaro), die oftmals nur innerhalb des eigenen Ökosystems über einen Hub/Bridge gesteuert werden können.



Zudem lassen sich die Produkte mit anderen Smart Home-Anwendungen kombinieren und liegen mit einem Startpreis von weniger als 20 Euro im Preiseinstiegsbereich. Neben den Smart Home-Produkten gehören auch speziell für Kinder konzipierte Smartwatches sowie Tracking-Geräte für u.a. Gepäck, Haustiere oder Gesundheitsdaten zum Produktportfolio. (18.08.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L).Die Shelly Group habe am 16. August Zahlen für den Geschäftsverlauf in H1 veröffentlicht, die den Erwartungen des Analysten entsprechen und damit die Fortschreibung des deutlich zweistelligen Wachstumskurses (über 50% yoy) unterstreichen würden. Mit Bestätigung der Jahres- sowie Mittelfrist-Guidance stelle das Management einen anhaltend starken Verlauf in Aussicht.Die Gruppe habe in H1 einen Top Line-Zuwachs von starken 53,2% yoy auf 54,8 Mio. BGN (Bulgarischer Lew, 28,0 Mio. Euro) verzeichnet. Besonders dynamisch hätten sich in Q2 die bereits mit neuen Vertriebsstrukturen ausgestattete DACH-Region (127,8% yoy) sowie Nordeuropa entwickelt, wo sich der Aufbau größtenteils noch in der Umsetzung befinde (107% yoy).Trotz der erhöhten Administrationskosten (Kostenquote H1/23: 25,6% vs. H1/22: 25,1%), die sowohl aus dem Aufbau der Vertriebsstrukturen als auch der Verstärkung des R&D-Teams resultieren würden, habe die Gruppe das EBIT-Margenniveau deutlich überproportional zur Umsatzentwicklung ausbauen können (H1/23: 24,9%; +3,7PP yoy). In Hinsicht auf die kommunizierte EBIT-Guidance von min. 23% verleihe das berichtete 6M-Margenniveau Zuversicht, wenngleich das volumenstarke H2 mit margenverzehrenden Rabattaktionen in der Black Week einhergehe.Das Konzernergebnis habe darüber hinaus von der geringen Steuerquote profitiert (H1/23: 14,6% auf das EBT), sodass zum Ende des ersten Halbjahres ein um 83,3% yoy gesteigertes Nettoergebnis in Höhe von 11,4 Mio. BGN bzw. 6,8 Mio. Euro zu Buche gestanden habe. Mit einem mittlerweile rund 90 mitarbeiterstarken R&D-Team dürfte es der Gruppe auch künftig gelingen, mit Produktlaunches sowie -innovationen den Wettbewerb nachhaltig outzuperformen.Das Unternehmen habe zudem die Jahres- sowie Mittelfristprognose bestätigt, die eine anhaltend starke Entwicklung impliziere. Mit dem derzeitigen EBIT-Margenprofil blicke Shelly auf eine komfortable Ausgangssituation für die zweite Jahreshälfte. So könne man im Zweifel noch preisaggressiver in der Weihnachtssaison agieren, sofern dies zum Erreichen der Guidance nötig wäre, wovon der Analyst aktuell nicht ausgehe. In den kommenden Wochen dürfte sich Shelly mit einem signifikanten Vorratsaufbau auf das Q4 vorbereiten, der durch den starken operativen Cashflow sowie hohen Cash-Bestand vollständig aus eigener Kraft finanziert werden könne (freie Liquidität zum 30. Juni: 38,8 Mio. BGN bzw. 19,8 Mio. Euro).Dass das Interesse an Shelly groß sei, unterstreiche u.a. die Teilnehmerzahl an dem H1-Call (124). Die Gruppe habe mit dem jüngsten Personal- sowie Strukturaufbau die Weichen für eine anhaltend dynamische Entwicklung gestellt und trotz dieser Kosten die Ergebnisqualität nochmals steigern können.Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt daher sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 52,00 BGN für die Shelly Group-Aktie. (Analyse vom 18.08.2023)