Börsenplätze Shelly Group-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Shelly Group-Aktie:

22,40 EUR +2,75% (08.12.2023, 10:27)



ISIN Shelly Group-Aktie:

BG1100003166



WKN Shelly Group-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Shelly Group-Aktie:

A4L



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben (Umsatzanteil: < 5%).



Die Smart Home-Produkte werden unter der Marke "Shelly" vertrieben. Zum Portfolio gehören neben Plug-and-Play-Lösungen sowie Sensoren vor allem Relais, die versteckt hinter der Steckdose oder dem Schalter installiert werden und direkt über eine WiFi-Verbindung oder Bluetooth anzusteuern sind. Damit unterscheidet sich die Shelly Group maßgeblich von vielen anderen Anbietern (u.a. Philips Hue, Tado oder Fibaro), die oftmals nur innerhalb des eigenen Ökosystems über einen Hub/Bridge gesteuert werden können.



Zudem lassen sich die Produkte mit anderen Smart Home-Anwendungen kombinieren und liegen mit einem Startpreis von weniger als 20 Euro im Preiseinstiegsbereich. Neben den Smart Home-Produkten gehören auch speziell für Kinder konzipierte Smartwatches sowie Tracking-Geräte für u.a. Gepäck, Haustiere oder Gesundheitsdaten zum Produktportfolio. (08.12.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L).Die Shelly Group habe vorgestern über den starken Verlauf der Black Week berichtet, der die Analystenerwartungen übertroffen habe. Nachdem Scharwächter auf Basis der 9M-Zahlen das Margenniveau für 2023e erhöht habe, halte er nun auch ein Übertreffen der Umsatzprognose für wahrscheinlich.Da die Black Week inklusive des "Cyber Mondays" im Bereich der Haushaltselektronik von hoher Bedeutung sei, habe auch bei Shelly in den vergangenen Jahren das vierte Quartal jeweils für 36,6% (2020), 35,3% (2021) sowie 38,0% (2022) der Jahresumsätze gestanden. Nachdem das Unternehmen innerhalb des dritten Quartals das Überschreiten der 10-Mio.-Geräteverkäufe der Unternehmenshistorie kommuniziert habe, habe die Shelly Group im Aktionszeitraum Stückzahlen von 1,1 Mio. über alle Verkaufskanäle hinweg verzeichnet (Onlineshop, Amazon sowie zahlreiche B2B-Partner). Das hierbei erlöste Top Line-Volumen habe sich auf 14,5 Mio. Euro bzw. 28,4 Mio. BGN belaufen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 115,0% entspreche und damit auch spürbar über den Analystenerwartungen liege (MONe: rd. 25 Mio. BGN). Die Regionen, in denen die höchsten Verkaufszahlen realisiert worden seien, seien Deutschland, Italien und Spanien gewesen.Aufgrund der starken Entwicklung werte der Analyst die Bekräftigung der FY23-Prognose als defensiv. So avisiere Shelly nach wie vor Konzernerlöse von 72,0 Mio. Euro bzw. 140,8 Mio. BGN und ein EBIT von mindestens 17,0 Mio. Euro bzw. 33,2 Mio. BGN und spreche selbst davon, die Guidance im Umsatz und Ergebnis "mehr als komfortabel erreichen zu können". Die hierbei unterstellte Mindestmarge betrage 23,6%. Vor dem Hintergrund der 9M-Ergebnisqualität (EBIT-Marge: 26,9%; Q3/23: 30,5%) habe Scharwächter bereits seine Margenerwartung leicht erhöht. Darüber hinaus verleihe ihm die jüngste Meldung Visibilität dafür, dass Shelly auch umsatzseitig die Prognose übertreffen dürfte. Entsprechend habe der Analyst seine Erwartungen für das laufende Jahr erhöht. Da auch im Aktionszeitraum die Energiemanagement-Produkte als einer der wesentlichen Wachstumstreiber aufgeführt worden seien und diese ein höheres Margenniveau aufweisen würden, gehe der Analyst trotz der mit der dynamischen Umsatzentwicklung einhergehenden Rabattierungen weiter von einer äußerst attraktiven EBIT-Marge i.H.v. 24,4% für das Gesamtjahr 2023 aus.Nachdem die 9M-Zahlen bereits einen hervorragenden Verlauf des diesjährigen Geschäftsjahres gezeigt hätten, würden die vermeldeten Umsatzzahlen im Rahmen der Black Week nach Erachten des Analysten erneut die Dynamik der Geschäftsentwicklung verdeutlichen.Entsprechend bekräftigt Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die Shelly Group-Aktie mit einem angehobenen Kursziel von 62,00 BGN (zuvor: 58,00 BGN). (Analyse vom 08.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link