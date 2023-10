Börse Frankfurt-Aktienkurs Shelly Group-Aktie:

20,90 EUR +0,97% (20.10.2023, 09:08)



ISIN Shelly Group-Aktie:

BG1100003166



WKN Shelly Group-Aktie:

A2DGX9



Ticker-Symbol Shelly Group-Aktie:

A4L



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben (Umsatzanteil: < 5%).



Die Smart Home-Produkte werden unter der Marke "Shelly" vertrieben. Zum Portfolio gehören neben Plug-and-Play-Lösungen sowie Sensoren vor allem Relais, die versteckt hinter der Steckdose oder dem Schalter installiert werden und direkt über eine WiFi-Verbindung oder Bluetooth anzusteuern sind. Damit unterscheidet sich die Shelly Group maßgeblich von vielen anderen Anbietern (u.a. Philips Hue, Tado oder Fibaro), die oftmals nur innerhalb des eigenen Ökosystems über einen Hub/Bridge gesteuert werden können.



Zudem lassen sich die Produkte mit anderen Smart Home-Anwendungen kombinieren und liegen mit einem Startpreis von weniger als 20 Euro im Preiseinstiegsbereich. Neben den Smart Home-Produkten gehören auch speziell für Kinder konzipierte Smartwatches sowie Tracking-Geräte für u.a. Gepäck, Haustiere oder Gesundheitsdaten zum Produktportfolio. (20.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L).Nachdem die Shelly Group bereits vor zwei Wochen eine beeindruckende Entwicklung in der Anzahl verkaufter Geräte sowie der Community-Mitglieder vermeldet habe, sei am 11. Oktober die Veröffentlichung vorläufiger Umsatzzahlen gefolgt, die erneut eine deutliche Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt signalisieren würden. Darüber hinaus gehe Scharwächter auf die Key Takeaways sowie Fokusthemen der physischen Roadshow in Hamburg ein.Vorläufige 9M-Zahlen würden die Fortsetzung des enormen Wachstumskurses unterstreichen: Nach vorläufiger Berechnung hätten nach neun Monaten Umsatzerlöse i.H.v. 86,3 Mio. BGN bzw. 44,1 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einem Niveau in Q3 von 31,5 Mio. BGN bzw. 16,1 Mio. Euro entspreche. Dies impliziere eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von knapp 43%, die nach Erachten des Analysten umso beeindruckender erscheine, da im Vorjahr bereits ein außerordentlich starkes Wachstum verzeichnet worden sei (Q3/22: +116,6% yoy). Wenngleich in der Meldung keine Aussage hinsichtlich des Ergebnisses getroffen worden sei, rechne der Analyst damit, dass sich ebenso das EBIT im dritten Quartal dank der margen- sowie nachfragestarken neuen Produkte (u.a. Wall Display) positiv entwickelt haben dürften, weshalb er ein starkes EBIT-Margenniveau auf Höhe der ersten sechs Monate erwarte.Insbesondere vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfelds erachte Scharwächter die seit mehreren Quartalen anhaltende Aufwärtsbewegung in den operativen Kennzahlen der Shelly Group als bemerkenswert. Im Rahmen der Roadshow seien vom Management die langfristigen Wachstumstreiber auch über die Mittelfristprognose hinaus nach Erachten des Analysten eindrucksvoll dargelegt worden, was ihn in der Sicht auf den Case weiter bestärke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shelly Group-Aktie: