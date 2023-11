Börsenplätze Shelly Group-Aktie:



Kurzprofil Shelly Group AD:



Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L) ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts (AD) mit Sitz in Sofia, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Smart Home spezialisiert hat. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen ebenfalls Tracking-Produkte, die aber eine untergeordnete finanzielle Bedeutung für das Unternehmen haben (Umsatzanteil: < 5%).



Die Smart Home-Produkte werden unter der Marke "Shelly" vertrieben. Zum Portfolio gehören neben Plug-and-Play-Lösungen sowie Sensoren vor allem Relais, die versteckt hinter der Steckdose oder dem Schalter installiert werden und direkt über eine WiFi-Verbindung oder Bluetooth anzusteuern sind. Damit unterscheidet sich die Shelly Group maßgeblich von vielen anderen Anbietern (u.a. Philips Hue, Tado oder Fibaro), die oftmals nur innerhalb des eigenen Ökosystems über einen Hub/Bridge gesteuert werden können.



Zudem lassen sich die Produkte mit anderen Smart Home-Anwendungen kombinieren und liegen mit einem Startpreis von weniger als 20 Euro im Preiseinstiegsbereich. Neben den Smart Home-Produkten gehören auch speziell für Kinder konzipierte Smartwatches sowie Tracking-Geräte für u.a. Gepäck, Haustiere oder Gesundheitsdaten zum Produktportfolio. (14.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shelly Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166, WKN: A2DGX9, Ticker-Symbol: A4L).Die Shelly Group habe gestern Abend den 9M-Finanzbericht vorgelegt, mit dem die vorläufig berichteten Umsatzzahlen sowie die Analystenerwartungen an eine besonders starke Ergebnisqualität bestätigt worden seien. Erste Anzeichen für eine erfolgreiche Black Week seien bereits visibel, worauf Shelly produkt- und prozessseitig optimal vorbereitet sei und daher mit Zuversicht auf das bedeutende Jahresendquartal blicke.Während derzeit zahlreiche Unternehmen getreu dem Credo: "Profitabilität vor Wachstum" agieren würden, gelinge dem Smart Home-Anbieter fortlaufend die Kombination - Profitabilität und Wachstum. So hätten nach 9M Konzernerlöse i.H.v. 86,3 Mio. BGN (Bulgarischer Lew) bzw. 44,1 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einer Zunahme von 49,3% yoy entspreche. Damit habe Shelly auch zuletzt den beachtlichen Wachstumskurs fortsetzen können (Q3/23: rd. +43% yoy). Dank der deutlich verbesserten Bruttomarge in Q3 (59,5%; +6,6 PP yoy), die spürbar von Produktmix-Effekten, reduzierten Supply Chain-Kosten sowie Volumenrabatten im Einkauf profitiert habe, habe Shelly das Profitabilitätsniveau trotz des starken Wachstums erneut steigern können (9M-EBIT-Marge: 26,9%; +3,1 PP yoy; Q3-EBIT-Marge: 30,5%). Damit seien die erhöhten Administrationskosten aufgrund der Verdopplung des Personalbestands (LTM) erfolgreich überkompensiert worden. Hingegen habe der schwedische Wettbewerber plejd zuletzt berichtet, dass sich zwar die Top Line deutlich positiv entwickelt habe (>20% yoy), jedoch die Profitabilität weiter unter Druck geraten sei (Q3-EBIT-Marge: 5,1%; -9,9 PP yoy).Die starke EBIT-Entwicklung dürfte ausreichend Spielraum offenbaren, auch die Top Line Guidance von 72 Mio. Euro bzw. 140,8 Mio. BGN zu erreichen. Hierfür müsste das Wachstum Shellys in Q4 nochmals an Dynamik gewinnen (min. +53,9% yoy), was Scharwächter jedoch für wahrscheinlich halte, da das Unternehmen optimal auf einen volumenstarken Verlauf der Black Week sowie des Weihnachtsgeschäfts vorbereitet sei. Hier sollten u.a. die 22 im Laufe des Jahres gelaunchten Produkte die Nachfrage beflügeln. Wenngleich die Erhöhung der Umsatzdynamik von intensivierten Marketingkosten begleitet werde und zudem Rabattaktionen das Margenprofil belasten dürften, erhöhe Scharwächter vor dem Hintergrund der starken 9M-Zahlen seine EBIT-Prognose für 2023 leicht auf 34,4 (zuvor: 33,2) Mio. BGN.Aufgrund der starken 9M-Zahlen sowie der zunehmenden Visibilität auf das Mittelfrist-Wachstum, erachte der Analyst die aktuelle Bewertung für zu niedrig (Umsatz-Multiple 2024e: 3,5x; EBIT-Marge weit über 20%).Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, bekräftigt sein "kaufen"-Rating für die Shelly Group-Aktie sowie das Kursziel von 58,00 BGN. (Analyse vom 14.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link