Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,415 EUR +0,02% (26.08.2022, 22:27)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,47 EUR -0,07% (26.08.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.334,00 GBp +0,58% (26.08.2022, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. Konjunktursorgen hätten etwas auf den Preisen gelastet. So habe FED-Chef Jerome Powell ein entschlossenes Vorgehen gegen die hohe Inflation in Aussicht gestellt. Steigende Zinsen würden die Konjunktur belasten und so die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Auch in der Eurozone sei nach Medienberichten über eine große Leitzinsanhebung spekuliert worden.Auf Wochensicht seien die Ölpreise allerdings deutlich gestiegen. Die Aussicht auf eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ habe die Notierungen am Ölmarkt stark nach oben geschoben. Der saudi-arabische Energieminister habe eine mögliche Kürzung der Fördermenge durch die in dem Kartell zusammengeschlossenen Ölstaaten angedeutet.Die Äußerungen würden nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank zeigen, dass der führende OPEC-Staat einen Preisrückgang unter 90 USD je Barrel nicht tolerieren würde. "Spekulanten könnten dies als Einladung verstehen, auf einen weiteren Preisanstieg zu setzen, da sie einen stärkeren Preisrückgang nicht befürchten müssen", habe Fritsch gesagt.Das Marktumfeld für Energieriesen wie Shell bleibe nach wie vor sehr gut. Anleger könnten bei den dividendenstarken Blue Chips des Sektors weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: