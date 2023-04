Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ein Kauf.Die "Times of London" berichte unter Berufung auf die russische Tageszeitung "Kommersant", dass der Energieriese Shell einen unverhofften Geldregen erhalten könnte. Demnach solle an die Briten für das bereits vollkommen abgeschriebene russische Öl- und Gasprojekt Sakhalin-2 noch eine Zahlung von 1,2 Milliarden Dollar fließen.Russland habe das Sakhalin-2-Flüssiggasprojekt im Vorjahr verstaatlicht. Nun solle der russische Präsident Wladimir Putin den Erdgasproduzenten Novatek angewiesen haben, diesen Milliardenbetrag zu überweisen.Indes habe die Großbank Barclays den Energiesektor erneut genauer unter die Lupe genommen. Analyst Joshua Stone habe im Rahmen einer Branchenstudie erklärt, dass sich die Kurse der Öl- und Gasproduzenten wegen der schwächelnden Preise zuletzt eher rückläufig entwickelt hätten. Dies halte er für ungerechtfertigt. Er habe darauf verwiesen, dass die überschüssigen Barmittel der Energieriesen auch in Zukunft hohe Dividenden und weiteren Rückkauf von Aktien problemlos finanzieren dürften. Seiner Ansicht nach würden die Risiko-Rendite-Verhältnisse in der Branche zunehmend attraktiv.Er stufe die Shell-Anteile unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel beziffere er auf 3.300 Pence (37,64 Euro), woraus sich Aufwärtspotenzial von 37 Prozent errechnen würde. Für die Aktie des Konkurrenten BP sehe Stone indes sogar noch weitaus größeres Potenzial.Die Shell-Aktie bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 20,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: