Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.01.2024/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Shell bleibe bei den Analysten nach wie vor beliebt. Nachdem etwa noch vor Weihnachten Goldman Sachs die Dividendentitel auf ihrer viel beachteten "Conviction Buy List" belassen habe, habe heute auch RBC die Kaufempfehlung für die günstig bewertete Aktie des Global Players im Energiesektor bestätigt.Aufgrund der zuletzt schwachen Ölpreise sei das Kursziel zwar von 3.100 auf 3.000 Britische Pence (34,68 Euro) etwas verringert worden, es liegw aber immer noch 13 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Goldman sehe indes sogar 31 Prozent Potenzial.Allerdings habe es zumindest im gestrigen Tagesverlauf endlich wieder Rückenwind vom Ölmarkt gegeben. So hätten die Ölpreise am Mittwoch nach Vortagsverlusten merklich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März habe zuletzt 78,14 US-Dollar gekostet. Das seien 2,23 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar sei um 2,19 Dollar auf 72,56 Dollar gestiegen. Die Vortagsverluste seien weitgehend wett gemacht worden.Eine Reihe von Faktoren hätten die Ölpreise gestützt. Händler hätten auf drohende Lieferausfälle aus Libyen verwiesen. Dort sei das größte Ölfeld des Landes nach Protesten geschlossen worden. Betroffen von der Schließung sei eine Ölfördermenge von 300.000 Barrel je Tag.Jüngste Spannungen im Roten Meer mit der Sorge um wichtige Handelsrouten der internationalen Handelsschifffahrt hätten den Preisen zuletzt nur zeitweise Auftrieb verliehen. Am Markt sei darauf verwiesen worden, dass es durch die Spannungen im Roten Meer bisher keine Verknappung des Angebots an Rohöl auf dem Weltmarkt gebe.DER AKTIONÄR ist von der günstig bewerteten Dividendenperle ebenfalls weiterhin überzeugt und rät zum Kauf. Der Stopp kann unverändert bei 24,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Shell-Aktie. (Analyse vom 04.01.2024)Mit Material von dpa-AFX