Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin zu kaufen.Es bleibe dabei: Unter den großen europäischen Energieriesen, die derzeit mit den schwächelnden Ölpreisen zu kämpfen hätten, sei die Shell-Aktie aktuell in der charttechnisch besten Verfassung. Die langfristig betrachtet eher wenig sinnvollen sehr spendablen Ausschüttungspläne kämen bei den Marktteilnehmern und Analysten offenbar weiterhin gut an.Unterstützung erhalte der Shell-Kurs nach wie vor in Form von freundlichen Analystenkommentaren. So habe das Analysehaus Jefferies das Kursziel für Shell von 3.000 auf 3.100 Pence (umgerechnet 36,22 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Daraus errechne sich Aufwärtspotenzial von 31 Prozent. Die Ölpreise sollten sich angesichts der Entwicklung der Lagerbestände erholen, habe Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie geschrieben. Trotz der sich eintrübenden Konjunkturlage sollten die Unternehmen an dem bisherigen Ausschüttungsniveau festhalten. Die Zielerhöhung für Shell habe er mit der Nachlese eines Investorentags begründet.Indes habe die kanadische Bank RBC das Kursziel für Shell vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von 2.900 auf 2.800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "outperform" belassen. Nach einer Ausnahmezeit für die großen Öl- und Energiekonzerne sei die Gewinndynamik negativer geworden, habe Analyst Biraj Borkhataria in seiner jüngsten Branchenstudie geschrieben. Im zweiten Quartal sollten die Ergebnisse nochmals moderater ausfallen. Gesunde Bilanzen untermauerten aber die Rückflüsse an die Aktionäre.Auch "Der Aktionär" sei für die Dividendenperle nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Die Anteilscheine von Shell würden sich trotz der anhaltend schwachen Ölpreise in einer starken Verfassung präsentieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link