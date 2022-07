Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,015 EUR +0,02% (22.07.2022, 09:15)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,78 EUR -1,61% (21.07.2022)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

20,41 GBP +0,62% (22.07.2022, 09:01)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Aktie von Shell habe in den vergangenen Handelstagen meist ohne größere Veränderungen seitwärts gependelt, während die Ölpreise sich erneut mitunter relativ volatil präsentiert hätten. Demnächst könnte aber wieder etwas mehr Bewegung in die Anteilscheine des britischen Energieriesen kommen. Es stünden zwei wichtige Termine an.Der erste sei der 28. Juli (Donnerstag). Dann werde das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegen, die vermutlich enorm stark ausfallen dürften. Die von Bloomberg aufgeführten Analysten würden davon ausgehen, dass der Energieriese seinen Umsatz im Vergleich zum Vorquartal von 84,2 auf 96,9 auf Milliarden Dollar gesteigert habe. Beim Nettogewinn (GAAP) pro Aktie würden nach 0,94 Dollar im ersten Quartal nun 1,16 Dollar erwartet.Bei der Veröffentlichung der Q2-Zahlen werde auch bekannt gegeben, wie hoch die Quartalsdividende ausfalle. Zuletzt hätten die Anteilseigner 0,25 Dollar je Aktie erhalten. Der dafür wichtige Termin sei der Ex-Tag. Dieser sei am 11. August. Anleger, die in den Genuss der Ausschüttung würden kommen wollen, müssten also die Shell-Anteile spätestens zum Handelsschluss am 10. August in ihren Depots haben. Die Auszahlung erfolge ab dem 19. September.Es bleibe dabei: Die Aktie von Shell erscheine angesichts der enormen Ertragsstärke, der soliden Bilanz, der breiten Aufstellung in einigen strategisch wichtigen Märkten sowie der guten Perspektiven mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,9 weiterhin schlicht und einfach unterbewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: