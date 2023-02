Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schlechte Nachrichten für die großen europäischen Gasproduzenten wie etwa allen voran Equinor (nach Gazprom der zweitgrößte Erdgasförderer Europas) oder auch Shell. Denn der europäische Gaspreis sei zu Beginn der neuen Börsenwoche auf den mittlerweile niedrigsten Stand seit fast eineinhalb Jahren gefallen.Nachdem sich die Notierung im Verlauf der vergangenen Wochen vergleichsweise stabil gehalten habe, sei sie am Montag für die Lieferung im März um etwa fünf Prozent bis auf 51,38 Euro je Megawattstunde (MWh) und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang September 2021 gefallen.Ende des vergangenen Jahres habe der Preis für europäisches Gas noch bei 160 Euro je MWh gelegen. Das Rekordhoch sei im vergangenen Sommer bei 345 Euro je MWh erreicht worden. Damals habe ein weitgehender Lieferstopp für Erdgas aus Russland nach Westeuropa einen Höhenflug ausgelöst.Ein wesentlicher Grund für den fallenden Gaspreis in den vergangenen Monaten würden die nach wie vor vergleichsweise milden Wintertemperaturen in Europa bleiben, die den Verbrauch dämpfen würden. Am Markt werde erwartet, dass die Nachfrage nach Erdgas wegen des eher milden Winters auch für den Rest des Monats niedrig bleiben dürfte.Die Zeit der außergewöhnlich hohen Gewinne dank Gaspreise auf Rekordniveau sei vorerst vorbei. Doch auch mit den aktuellen Gas- und Ölpreisen könnten Equinor und Shell relativ problemlos Tag für Tag satte Erträge scheffeln. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen würden attraktiv bleiben. Die Stoppkurse können bei 20,50 Euro (Shell) beziehungsweise 25,00 Euro (Equinor) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link