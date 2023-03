Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

28,92 EUR +0,68% (01.03.2023, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

28,835 EUR +0,14% (28.02.2023)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,27 GBP -0,39% (28.02.2023)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ein klarer Kauf.Der britische Energieriese Shell komme bei seiner Expansion weiter voran. So untermauere der seine führende Stellung im LNG-Geschäft und steige in der Schweiz zur neuen Nummer 1 bei Ladenetzen auf. Dies erreiche das Unternehmen durch die Übernahme der Firma Evpas. Die Gesellschaft betreibe dort mit 3.000 Ladepunkten das größte öffentliche Netz.Evpas habe sich bislang noch in Besitz von Eaton, Forces Motrices Valaisannes (FMV) und dem Energieversorger AEW befunden.Der Energiekonzern Shell und Hapag-Lloyd hätten eine mehrjährige Vereinbarung zur Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) als Kraftstoff für Großcontainerschiffe der Hamburger Reederei vereinbart. Die Bunkerung für die zwölf neuen Schiffe mit einer Kapazität von mehr als 23.500 Standardcontainern (TEU) beginne voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in Rotterdam, habe Hapag-Lloyd am Montag mitgeteilt. Die ultragroßen Dual-Fuel-Containerschiffe sollten in den Europa-Fernost-Verkehren eingesetzt werden und große Häfen wie Rotterdam, Hamburg, Singapur und Shanghai anlaufen. Shell verfüge den Angaben zufolge über 15 LNG-Bunkeranlagen in zehn Ländern.Nach Hapag-Lloyd-Angaben reduziere sich durch den LNG-Einsatz der CO2-Ausstoß im Vergleich zum Betrieb mit herkömmlichen Kraftstoffen um bis zu 23 Prozent. Darüber hinaus seien Partikelemissionen nahezu vollständig entfallen. Hapag-Lloyd wolle bis 2045 klimaneutral sein. Mit einer Flotte von 252 Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von knapp 1,8 Millionen TEU gelte Hapag-Lloyd derzeit als die fünftgrößte Linienreederei der Welt.Die beiden Deals würden für Shell durchaus Sinn machen. Das hochprofitable Unternehmen mit breiter Aufstellung in strategisch wichtigen Bereichen und einer soliden Bilanz bleibe nach wie vor ein attraktives Investment. Zumal die Bewertung immer noch niedrig sei, die Dividendenrendite stattlich und das Chartbild stark.Die Aktie ist nach wie vor ein klarer Kauf (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link