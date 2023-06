Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Shell wolle die Anleger noch stärker an seinen seit geraumer Zeit wieder gut laufenden Geschäften teilhaben lassen. Zum Kapitalmarkttag in New York habe das neue Management des Öl- und Gaskonzerns am Mittwoch weitere Aktienrückkäufe und höhere Ausschüttungen angekündigt. Zugleich habe Konzernchef Wael Sawan die Ambitionen bekräftigt, in eine sichere Energieversorgung und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu investieren.Die milliardenschweren Aufwendungen sollten aber in den kommenden zwei Jahren geringer ausfallen als bisher. Shells Aktionäre könnten sich auf eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent einstellen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Diese höhere Ausschüttung solle bereits zur Zwischendividende für das zweite Quartal greifen. Zudem wolle das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von mindestens 5 Milliarden US-Dollar (rund 4,6 Mrd. Euro) erwerben, sofern der Verwaltungsrat zustimme.Shell könne sich diese Art der Werbung bei Anlegern nach einem kurzen Dämpfer zur Corona-Pandemie leisten, denn ähnlich wie bei den Wettbewerbern würden die Geschäfte inzwischen wieder rund laufen. Dank hoher Öl- und Gaspreise habe der Konzern im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis von fast 40 Milliarden Dollar auf bereinigter Basis erzielt. Und auch im ersten Quartal habe der Konzern trotz eines inzwischen wieder gesunkenen Preisniveaus fast so viel verdient wie ein Jahr zuvor.Laut dem Branchenexperten Biraj Borkhataria von RBC Capital hätten Anleger am Markt allerdings zum Kapitalmarkttag mit mehr Geld für Investoren gerechnet und eine Anhebung der Dividende sogar um 20 Prozent erwartet.Giacomo Romeo vom Analysehaus Jefferies sehe die nun angekündigte Erhöhung zwar auch eher am unteren Ende der Erwartungen, allerdings seien nach seinem Verständnis weder die vorgesehene jährliche Anpassung noch die Auswirkungen der Aktienrückkäufe berücksichtigt. Analyst Martijn Rats von der US-Bank Morgan Stanley habe sich vom Umfang des Aktienrückkaufs enttäuscht gezeigt. So habe Shell zuletzt für drei Monate ein Rückkaufprogramm über 4 Milliarden Euro aufgelegt.Konzernchef Sawan habe unterdessen das Ziel bekräftigt, aus Shell bis 2050 ein emissionsneutrales Unternehmen zu machen. Auf diesem Weg erziele der Konzern gute Fortschritte. "Wir müssen weiterhin rentable Geschäftsmodelle entwickeln, die schnell skaliert werden können, um die Dekarbonisierung des globalen Energiesystems wirklich zu erreichen", habe er der Mitteilung zufolge gesagt. "Wir werden in die Modelle investieren, die funktionieren - diejenigen mit den höchsten Renditen, die unsere Stärken ausspielen."Bereits bis 2025 wolle der Konzern den Angaben zufolge das routinemäßige Abfackeln von Gas in der Förderung beenden und bis 2030 nahezu keine Methanemissionen mehr verursachen. Zugleich solle bis dahin das Gasgeschäft ausgebaut und die Flüssiggasproduktion stabilisiert werden, um in diesem Geschäft die Marktführerschaft zu verteidigen. Auch solle Shell führend bei kohlenstoffarmen Kraftstoffen wie Biokraftstoffen und Wasserstoff werden sowie im Geschäft mit der Aufladung von Elektrofahrzeugen. In deren Entwicklung sollten von 2023 bis 2025 deshalb allein 10 bis 15 Milliarden Dollar fließen.Insgesamt plane Shell jedoch, die konzernweiten Investitionen in den kommenden zwei Jahren auf 22 bis 25 Milliarden Dollar jährlich zu kappen. Zum Vergleich: Für dieses Jahr stünden noch 23 bis 27 Milliarden Dollar im Plan. Zudem wolle Shell die operativen Kosten durch verbesserte Strukturen bis Ende 2025 um zwei bis drei Milliarden Dollar pro Jahr senken.Anstatt immer mehr Geld auszuschütten, wären eher höhere Investitionen in den Konzernumbau mittel- bis langfristig vermutlich sinnvoller. Der Konzernvorstand habe sich aber nun für noch mehr Dividenden und Ausschüttungen entschieden, was dem Kurs kurzfristig eben auch helfe.Die günstig bewerteten Papiere des Energieriesen bleiben attraktiv (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Shell plc. (Analyse vom 15.06.2023)