Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

31,755 EUR +0,52% (23.10.2023, 09:51)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.724,50 GBp -0,11% (23.10.2023, 09:37)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für ein Barrel der Nordseesorte Brent müssten aktuell wieder rund 90 Dollar auf den Tisch gelegt werden. Dieses anhaltend hohe Preisniveau spiele natürlich Energieriesen wie Shell oder ENI voll in die Karten. Die beiden Unternehmen dürften im laufenden Jahr üppige Gewinne einfahren können. Auch deshalb sehe die US-Bank JP Morgan noch reichlich Potenzial.So habe deren Analyst Christyan Malek die Einstufung für die Anteilscheine von Shell auf "overweight" belassen. Er rechne im Zuge der hohen Ölpreise mit anhaltend hohen Renditen für die Aktionäre des britischen Unternehmens. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 3.250 Britische Pence (umgerechnet 37,30 Euro), was rund 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Auch bei den Anteilscheinen von ENI laute Maleks Anlagevotum "overweight". Das Kursziel habe er indes mit 19,50 Euro bestätigt, woraus sich Potenzial von 26 Prozent errechne. Bei Shell und ENI lägen die 2024er Prognosen des Experten derzeit am deutlichsten über den Konsensschätzungen. ENI zähle für ihn neben den Papieren von Shell und TotalEnergies zu seinen bevorzugten Werten, so Malek im Rahmen seiner am Freitag vorliegenden Studie zum Ölsektor.Malek habe betont, dass derzeit natürlich in erster Linie die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten der entscheidende kurzfristige Kurstreiber für die Ölpreise und damit auch die Energieaktien seien, welche seit dem letzten Monat überdurchschnittlich deutlich angezogen seien.Die günstig bewerteten Dividendenperlen in charttechnisch starker Verfassung bleiben daher attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurse könnten vorerst noch bei 10,90 Euro (ENI) beziehungsweise 24,00 Euro (Shell) belassen werden. (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: