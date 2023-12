Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin zu kaufen.Die Jahresendrally an den Börsen laufe, nicht dabei seien aber die Anteilscheine von Energieriesen wie etwa Shell oder ENI . Denn deren Aktien würden weiter unter der aktuellen Entwicklung am Ölmarkt leiden. So seien Ölpreise auch wieder einmal am Dienstag im Handelsverlauf immer mehr unter Druck geraten. Am späten Nachmittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 73,27 US-Dollar gekostet.Das seien 2,76 Dollar weniger gewesen als am Vortag. Und auch der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung sei deutlich um 2,67 Dollar auf 68,65 Dollar gefallen. Das wachsende Angebot an russischem Rohöl laste laut Händlern auf den Preisen. So seien laut der Nachrichtenagentur Bloomberg die Auslieferungen über See in den vergangenen vier Wochen deutlich gestiegen. Grund seien unter anderem auch die abgeflauten Stürme am Schwarzen Meer. Bloomberg berufe sich hierbei auf Tanker-Tracking-Daten.Seit einiger Zeit stünden die Ölpreise unter Druck. In den vergangenen Wochen seien sie tendenziell gesunken. Hintergrund seien konjunkturell bedingte Nachfragesorgen und Zweifel an den jüngsten Kürzungsbeschlüssen des großen Produzentenverbunds OPEC+.Auch das steigende Angebot aus Nicht-OPEC-Ländern wie den USA gelte als Grund für die Preisabschläge. Laut den Rohstoffexperten von der Commerzbank dürften andererseits bereits sehr viele negative Nachrichten eingepreist sein, was für eine baldige Preiserholung spreche.Die beiden günstig bewerteten Dividendentitel bleiben kaufenswert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurse sollten bei 24,00 Euro (Shell) sowie 11,90 Euro (ENI) belassen werden. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link