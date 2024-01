Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.01.2024/ac/a/a)



Die Aktie des britischen Energieriesen präsentiere sich aktuell in einer sehr schwachen Verfassung. Nach Ansicht der Schweizer Großbank UBS sei der Anteilschein nun kein Kauf mehr. Analyst Henri Patricot habe den Dividendentitel nun von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 26 GBP (umgerechnet 30,20 Euro) gesenkt. Der neue Chef und mehr finanzielle Disziplin des Öl- und Gaskonzerns hätten die Kursentwicklung laut Patricot zwar verbessert. Neue Maßnahmen des Managements dürften von nun an allerdings mehrere Jahre benötigen, bis sie Wirkung zeigen würden.Indes wolle der britische Konzern nun seinen Schiffsverkehr im Roten Meer auf unbestimmte Zeit einstellen. Dies berichte das "Wall Street Journal". Demnach solle diese Entscheidung bereits in der vergangenen Woche wegen der anhaltenden Bedrohung durch die jemenitische Huthi-Miliz getroffen worden sein."Der Aktionär" bleibe mittel- bis langfristig für die Shell-Aktie zuversichtlich gestimmt. Denn der Energieriese sei gut aufgestellt, verfüge über eine relativ niedrige Kostenstruktur, eine solide Bilanz und gute Perspektiven. Aufgrund des aktuell schwachen Charts dränge sich derzeit kein Kauf auf. Wer bereits beim Blue Chip investiert sei, sollte den Stoppkurs unverändert bei 24 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)