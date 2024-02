Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

29,485 EUR +0,31% (21.02.2024, 13:08)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.496,00 GBp +0,32% (21.02.2024, 12:55)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Experten der US-Bank JPMorgan hätten den Energiesektor wieder einmal, genauer unter die Lupe genommen und sich dabei für die Branchenvertreter überwiegend zuversichtlich gezeigt. Laut Analyst Christyan Malek zeichne sich zur Mitte der Dekade ein "Superzyklus" in diesem Sektor ab. Zudem seien die Bewertungen attraktiv. Er rate mit Blick auf Kursrücksetzer weiter zum Kauf europäischer Öltitel. So habe er die Shell-Aktie erneut mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel sei bei 3.350 GBp (39,13 Euro) belassen worden, was 33% über dem gestrigen Schlusskurs liege.Die Privatbank Berenberg sehe etwas weniger Potenzial. Analyst Henry Tarr habe das Kursziel für die Shell-Aktie von 3.000 auf 2.950 GBp gesenkt, die Einstufung aber mit "buy" bestätigt. Tarr habe betont, dass er im Zuge der Quartalszahlen seine Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Jahr reduziert habe. Grundsätzlich seien die Aussichten für die Cash-Entwicklung jedoch attraktiv und die Shell-Aktie für ihn das Kerninvestment im Energiebereich.Indes wolle der Energiekonzern in Deutschland das Geschäft mit Biomethan aus landwirtschaftlichen Abfällen deutlich ausweiten. Demnach plane Shell zwei Biomethan-Anlagen im niedersächsischen Steinfeld und im brandenburgischen Karstädt. Die beiden Anlagen sollten noch in der laufenden Dekade in Produktion gehen. Jedes Werk solle dann jährlich 200 bis 250 Gigawattstunden Biomethan produzieren können. Der Energieriese wolle für die Herstellung des Biomethans keine Nahrungsmittel oder Getreide verwenden, sondern ausschließlich Gülle und Mist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: