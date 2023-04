unter folgendem Link.



Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,74 EUR +1,22% (06.04.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,71 EUR +1,63% (06.04.2023, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.417,00 GBp +2,29% (06.04.2023, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Der britische Öl- und Gaskonzern sehe bislang ein anhaltend gutes Gasgeschäft im laufenden Jahr. So laufe der Gashandel weiterhin robust und dürfte etwa auf dem Niveau des starken vierten Quartals 2022 liegen, habe Shell in seinem am Donnerstag veröffentlichten Produktionsbericht mitgeteilt. Und dies, obwohl die europäischen Gaspreise derzeit deutlich unter ihren Hochs vom vergangenen August notieren würden.Die Shell-Aktie sei an der Londoner Börse daraufhin um 2,3% gestiegen. Der Bericht des Konzerns deute auf eine gute Leistung, sinkende Betriebskosten und einen starken Beitrag des Handelsgeschäfts im laufenden Quartal hin, so Jefferies-Analyst Giacomo Romeo. Alles in allem würden die Zahlen darauf hinweisen, dass Shell die vierteljährlichen Aktienrückkäufe in unveränderter Höhe beibehalten dürfte.Shell sei stark aufgestellt, verfüge über eine gute Kostenstruktur und eine solide Bilanz. Darüber hinaus sei die Bewertung immer noch günstig. Die Shell-Aktie bleibe ein Kauf. Der Stoppkurs könne bei 20,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU