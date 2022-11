3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,04 EUR +0,58% (17.11.2022, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,02 EUR -0,17% (17.11.2022, 15:50)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.369,50 GBp -0,04% (17.11.2022, 15:51)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin zu kaufen.Shell habe starke Ergebnisse für das 3. Quartal 22 gemeldet, wobei der Betriebsgewinn nach Steuern mit USD 10,2 Mrd. den Konsens übertroffen habe. Die Performance im Upstream-Segment sei mit einem Nettobetriebsgewinn von USD 5,9 Mrd. (40% über den Konsenswerten) stark gewesen. Die Ergebnisse des integrierten Gassegments hätten enttäuscht (USD 2,3 Mrd., 37% unter den Konsenswerten). Der Cashflow vor Working-Capital-Effekt sei mit USD 16,7 Mrd. stark gewesen und habe zu einem freien Cashflow von USD 11,3 Mrd. (nach Investitionen von USD 5,4 Mrd.) geführt.Die Ausschüttungen an die Aktionäre hätten sich im dritten Quartal auf insgesamt USD 6,8 Mrd. belaufen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands beabsichtige Shell, die Dividende je Aktie für das vierte Quartal um 15% zu erhöhen, wobei die Dividendenausschüttung im März 2023 erfolgen solle. Shell habe heute außerdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von USD 4 Mrd. angekündigt, das noch vor der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals 22 abgeschlossen werden solle.Trotz der weltweiten Dekarbonisierungsbemühungen dürften Erdöl und Erdgas noch jahrzehntelang Teil des Energiemixes bleiben. Daher gehen die Analysten der RBI davon aus, dass der Preis für Brent im Jahr 2023e über 90 USD je Fass liegen und dann allmählich auf 70 USD je Fass im Jahr 2025e sinken wird.Die Absicht Europas, die Einfuhr von Erdgas aus Russland schrittweise einzustellen, dürfte die Gaspreise zusätzlich stützen, die nach Einschätzung der Analysten in den nächsten drei Jahren auf einem hohen Niveau bleiben würden. Dies dürfte sich positiv auf die Erträge von Shell auswirken, da man eine führende Marktposition im LNG-Geschäft innehat und 2021 ca. 45% der Gesamterträge aus dem Gasgeschäft erzielt worden seien.Es werde erwartet, dass petrochemische Produkte eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer saubereren Welt spielen würden.Shell werde voraussichtlich im Jahr 2023e starke Erträge erwirtschaften. Neben den hohen Rohöl- und Gaspreisen dürften die Erträge durch eine robuste Nachfrage nach chemischen Produkten und einen steigenden Verbrauch von Kraftstoffen gestützt werden.Die Analysten der RBI halten die Bewertung von Shell auf relativer Basis für attraktiv. Laut Bloomberg-Konsens werde die Shell-Aktie derzeit mit dem 5,2x KGV 2022-23 (gegenüber dem 20- jährigen historischen Durchschnitt von 12x) und dem 2,9x EV/EBITDA 2022-23 (gegenüber dem 20-jährigen historischen Durchschnitt von 7x) gehandelt. In Anbetracht der erwarteten Cash-Rendite von Shell von mehr als 12% im Jahr 2022e, der guten Aussichten für das Kerngeschäft im Jahr 2023e und des allmählich steigenden Gewinnbeitrags der kohlenstoffarmen Geschäftsbereiche würden die Analysten einen Aufschlag von 15-20% auf die aktuellen Handelsmultiplikatoren für gerechtfertigt halten.Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der RBI, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die Shell-Akrie und das Kursziel von EUR 32. (Analyse vom 17.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen