Shell-Aktie:

27,95 EUR +0,45% (07.08.2023, 16:25)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.369,50 GBp -0,80% (07.08.2023, 16:14)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Shell-Aktie schlage sich in einer relativ schwierigen Marktumfeld gut und pendele um den Schlusskurs der Vorwoche. Leichten Gegenwind gebe es vom Ölmarkt. So seien die Ölpreise am Montag gesunken. Marktbeobachter würden von einer Gegenbewegung sprechen, nachdem die Notierungen zuletzt deutlich gestiegen seien.Indes würden die Briten weiter in die zukünftige Energiewelt investieren. So sei nun die Plattform "Shell Hydrogen Pay-Per-Use" gestartet worden. Shell biete Logistikunternehmen damit die Chance, sich Wasserstoff-Lkws inklusive sämtlicher Services und Dienstleistungen zu mieten. Die DHL Group wolle etwa zwei Lkws aus dem Angebot nutzen.Die Investitionen in Wasserstoff würden mittel- bis langfristig betrachtet natürlich Sinn machen. Leisten könne sich Shell diese Ausgaben dank der auf dem aktuellen Ölpreisniveau weiter sprudelnden Gewinne ohne Probleme. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe nach wie vor ein Kauf (Stopp: 20,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: