Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

29,02 EUR +0,68% (12.01.2024, 09:31)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,56 GBP +0,47% (12.01.2024, 09:18)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Mit den Kursen von Ölproduzenten wie z.B. Shell sei es zuletzt bergab gegangen. Die Aktien habe unter der schwachen Entwicklung der Ölpreise gelitten. Auch die jüngste Erholung bei Brent, WTI & Co habe bisher für keine Gegenbewegung sorgen können. Dies könnte aber noch geschehen, setze sich die Ölpreiserholung weiter fort. So hätten die Brent und WTI am Freitagmorgen ihre Vortagesgewinne ausgebaut.Die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten treibe die Ölpreise Beobachtern zufolge weiter an. In der Nacht zum Freitag hätten die USA und Großbritannien mit der Unterstützung Verbündeter "erfolgreich" Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Huthi" auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, habe US-Präsident Joe Biden mitgeteilt. Er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Maßnahmen anzuordnen.Die größte Gefahr für die Versorgung des Weltmarktes mit Rohöl bestehe darin, dass der Iran direkt in den Konflikt hineingezogen werde. Dies könnte Förderströme in einer Region bedrohen, die ein Drittel des weltweiten Rohöls produziere. Das wiederum sorge für einen Anstieg der Risikoprämie auf dem Ölmarkt, die zuletzt u.a. wegen des verlangsamten Nachfragewachstums zurückgegangen sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: