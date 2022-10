Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.10.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Shell habe solide Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 gemeldet, wobei der Betriebsgewinn nach Steuern mit USD 10,2 Mrd. den Konsens übertroffen habe.Die Performance im Upstream-Segment sei mit einem Nettobetriebsergebnis von USD 5,9 Mrd. (40% über den Konsenswerten) stark gewesen. Die Ergebnisse des integrierten Gassegments hätten enttäuscht (USD 2,3 Mrd., 37% unter den Konsenswerten).Der Cashflow vor Working-Capital-Effekt sei mit USD 16,7 Mrd. stark gewesen und habe zu einem freien Cashflow von USD 11,3 Mrd. geführt (nach Investitionen von USD 5,4 Mrd.).Die Ausschüttungen an die Aktionäre hätten sich im Quartal auf insgesamt USD 6,8 Mrd. belaufen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Board of Directors beabsichtige Shell, die Dividende je Aktie für das vierte Quartal um 15% zu erhöhen, wobei die Dividendenzahlung im März 2023 erfolgen solle. Shell habe heute außerdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von USD 4 Mrd. angekündigt, das noch vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 abgeschlossen werden solle.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Shell-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.10.2022)